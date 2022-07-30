طريقة عمل الفطير الشرقي بمذقات مختلفة شهية مثل الجاهزة بمقادير سهلة وبسيطة حضريها بداخل مطبخك، كثير منا يلجئ لتناول الوجبة الرئيسية خارج المنزل لتمتعتها بأشهي المذاقات، حيث يمل البعض منا من تناول الأكلات التقليدية داخل المنزل، ومن أفضل الأكلات السريعة التي يقبل عليها الجميع حتى يتغلب ن على جوعهم هي الفطير المشلتت الذي يقدمه الأفران، ويقدمه سادة فقط.

طريقة عمل الفطير الشرقي الهش بألذ الحشوات الشهية وبطعم مثل الجاهز

ولكن قاموا جميع المطابخ بالتفنن بتحضيره وتقديمه بطريقة أخرى وأضافه الحشوات حلو وحادق، وأطلقوا عليه الفطير الشرقي حيث يمكنك أضافه كل ما لذ وطاب من أصناف اللحوم المختلفة والدواجن الشهية، حضريها بكل سهولة وضيفي الحشوة المتاحه لديكي حيث تتميز بسهولة التحضير والطهي.

طريقة عمل الفطير الشرقي الحادق

المقادير

كيلو دقيق أبيض متعدد الأغراض.

نصف كوب سمن مذاب.

ماء دافيء للعجن.

زيت نباتي لفرد العجين.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة

ثلاث حبات متنوعة رومي اخضر، أصفر، أحمر.

بصلة متوسطة مفرومه.

كوب زيتون مخلي مقطع حلقات..

ربع كيلو سوسيس مقطع حلقات سميكه.

ربع صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات.

حبتان مشروم مقطع حلقات رفيعه.

حبتان طماطم مقطع مكعبات صغيره.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات..

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير