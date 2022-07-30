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طريقة عمل الفطير الشرقي بمذقات مختلفة شهية مثل الجاهزة بمقادير سهلة وبسيطة حضريها بداخل مطبخك، كثير منا يلجئ لتناول الوجبة الرئيسية خارج المنزل لتمتعتها بأشهي المذاقات، حيث يمل البعض منا من تناول الأكلات التقليدية داخل المنزل، ومن أفضل الأكلات السريعة التي يقبل عليها الجميع حتى يتغلب ن على جوعهم هي الفطير المشلتت الذي يقدمه الأفران، ويقدمه سادة فقط.
طريقة عمل الفطير الشرقي الهش بألذ الحشوات الشهية وبطعم مثل الجاهز
ولكن قاموا جميع المطابخ بالتفنن بتحضيره وتقديمه بطريقة أخرى وأضافه الحشوات حلو وحادق، وأطلقوا عليه الفطير الشرقي حيث يمكنك أضافه كل ما لذ وطاب من أصناف اللحوم المختلفة والدواجن الشهية، حضريها بكل سهولة وضيفي الحشوة المتاحه لديكي حيث تتميز بسهولة التحضير والطهي.
طريقة عمل الفطير الشرقي الحادق
المقادير
- كيلو دقيق أبيض متعدد الأغراض.
- نصف كوب سمن مذاب.
- ماء دافيء للعجن.
- زيت نباتي لفرد العجين.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
الحشوة
- ثلاث حبات متنوعة رومي اخضر، أصفر، أحمر.
- بصلة متوسطة مفرومه.
- كوب زيتون مخلي مقطع حلقات..
- ربع كيلو سوسيس مقطع حلقات سميكه.
- ربع صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات.
- حبتان مشروم مقطع حلقات رفيعه.
- حبتان طماطم مقطع مكعبات صغيره.
- ملعقة صغيرة فلفل اسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة بهارات..
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- ضعي السمن في وعاء صغير وأذبيه على نار متوسطة.
- أفرغي الدقيق في وعاء عميق ثم ضيفي الملح والسكر وقلبيهم.
- نضيف السمن المذاب ونقلبها لمدة دقيقتان باليد الواحده.
- نصب الماء بالتدريج مع التقليب المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ومطاطية.
- نقسم العجين إلى خمس كور متساوية ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعه.
- نضع الحشوة في وعاء عميق كبير ونضيف التوابل ونقلبهم.
- ندهن سطح المطبخ بكميه وفيره من الزيت، نأخذ قطعة من العجين ونفردها بالنشابه.
- نضع كمية من الزيت ونساويها بباطن اليد علي جميع أطراف العجينة.
- نضع كوره أخري ونفردها أيضاً بالنشابة، ثم نضع كمية من الزيت ونفرده ونضيف الحشوة في منتصف العجين.
- نغلق جميع الأطراف ونفرغ الهواء، ثم نضع الكوره من الاتجاه المغلق.
- نفردها بحرص شديد ونغلق أطراف الطبقه الأولي ونضعها جنبا.
- نفرد باقي العجين مثل السابق ونضع بين كل طبقة وأخري كمية من الزيت، ثم نغلق الأطراف حتي نفرغ من جميع الكور.
- ندهن صينية مناسبة ونضع الفطير ونضع عليها بأابع اليد ثم ندهن الوجه بالزيت من الممكن أضافه السمسم وحبة البركة على الوجه
- نتركها بالفرن لمدة نصف ساعه حتى تنضج من الأسفل ويحمر لونها، ثم نرفعها تحت الشواية ونتركها حتي تنضج ويحمر لونها.
- تقدم ساخنة ويقدم بجانبها أشهي السلطات والمخلالات.
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