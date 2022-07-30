كريم لبان الذكر غني بالكولاجين للبشرة سيغنيكي عن جميع الكريمات يعالج التجاعيد والحبوب من أول استعمال 

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين، تبيض البشرة بلبان الدكر من الوصفات المتميزة والتي من الممكن أن تحضر بالمزج مع بعض المكونات والتي تعزز من قوة عمل لبان الذكر على البشرة، ومن خلال الآتي نقدم أفضل الخلطات الطبيعية من مكون اللبان الذكر والتي تعمل على التحسين من لون الجلد ووقايته من أي تجاعيد حيث تعتبر التركيبات مثالية للتفتيح وخالية من أي مواد كيميائية، لذا فتطبيقها مميز على الجلد، ولا تتسبب في إحداث أي مشكلة بالبشرة.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

تبيض البشرة بلبان الدكر من الممكن ن يتم بعد تطبيق تلك الوصفة الفعالة على البشرة ومن بين أهم المكونات التي تعمل على علاج البشرة من التصبغات وتبييضها ما يلي:

المكونات

ملعقة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم عمل التركيبة المبيضة بلبان الذكر من خلال الاستعانة الخطوات القادمة:

يتم طحن اللبان الذكر في الكبة ليتحول إلى بودرة.

خلط اللبان الذكر مع الفازلين بشكل جيد حتى يحدث تجانس ما بين المكونين.

بقية المكونات لا بد من إضافتها بشكل تدريجي للحصول على أفضل تركيبة فعالة من لبان الذكر وبقية المكونات، حيث أن الخليط لا بد وأن يكون متجانس لسهولة التطبيق.

الخليط يتم تطبيقه على البشرة مدة خمسة عشر دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفة لبان الذكر والكركم لتفتيح البشرة

من أفضل الوصفات التي من الممكن أن تبيض البشرة والجسم بالمكونات التالية:

المكونات

لبان ذكر ويكون مطحون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من النشا.

ملعقة جل الصبار.

طريقة التحضير