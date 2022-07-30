خلى خدودك تبقى زى الورد.. الخميره مع النشا هتفتح بشرتك وتزيل التجاعيد والتجربة خير برهان

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البشرة الفاتحة التي لا تحتوي على أي بقع أو تصبغات هي حلم كل سيدة وفتاة، حيث تدفع الكثير من النساء الأموال الطائلة في مراكز التجميل، أو شراء مستحضرات تجميل غالية الثمن للحصول على بشرة فاتحة، ولكن اليوم أتينا لكٍ بماسك سحري وكنز رباني، يتكون من مكونين موجودان في كل بيت وهما النشا والخميرة، حيث تستخدم الفتيات الخميرة للحصول على خدود مليئة وبشرة نقية، وسوف نتعرف على طريقة عمل ماسك طبيعي في المنزل من النشا والخميرة لعلاج جميع مشاكل البشرة.
أهمية الخميرة على البشرة
تدخل الخميرة في العديد من وصفات العنايه بالبشرة، وذلك بسبب فوائدها العديدة ومكوناتها الغنية بالكثير من العناصر الهامة والضرورية لصحة ونضارة البشرة، ومن أهم الفوائد التي تحتوي عليها الخميرة:
- الخميرة غنية بمعدن الكروم والسيلينيوم.
تعمل الخميرة على تفتيح البشرة والقضاء على أي تصبغات أو بقع داكنة بها.
- كما تعمل على تأخر ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن.
- تساعد الخميرة على تجديد الخلايا مرة أخرى، وإزالة الجلد الميت بها.
- كما تعمل أيضا الخميرة على تسمين الخدود وجعلها ممتلئة.
- علاج حب الشباب والتخلص من البثور السوداء.
- تعمل على علاج حساسية البشرة والقضاء على الالتهابات.
- تحتوي على فيتامين ب الهام والضروري لحيوية البشرة.
- كما تحتوي أيضا على العناصر الهامة مثل، الحديد، الزنك، البوتاسيوم، والمغنيسيوم وكلها عناصر هامة للبشرة.
طريقة تحضير ماسك النشا والخميرة لتفتيح البشرة وتسمين الخدود
من خلال النشا والخميرة يمكنك تحضير أقوى ماسك للعناية بالبشرة، يمكنه حل جميع مشاكل البشرة المختلفة، بالإضافة إلى كونه ماسك تجميلي يعمل على تفتيح وإزالة تجاعيد البشرة، كما يمكنه تسمين الخدود، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير ماسك النشا والخميرة في المنزل.
المكونات
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة خميرة بيرة.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
طريقة التحضير
- في وعاء مناسب يتم خلط النشا مع الخميرة، ثم إضافة الماء تدريجياً للعجن والحصول على عجينة يمكن فردها على الوجه.
- نضع الماسك على الوجه مدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- يتم غسل الوجه بالماء البارد.
- يمكن تكرار هذا الماسك لمدة أسبوع وسوف تندهشين من النتيجة.
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