طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بقوام هش ومقرمش أحلى من محلات الحلواني

بسكوت الشاي ، من أجمل أنواع المخبوزات الهش الناعمة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، وهو يتميز بقوام الهش وطعمه المختلفة الذي يميزه عن المخبوزات الأخرى، وهو من أكثر أنواع البسكويت التي يقبل على تناوله عدد كبير من الأطفال ويفضلون تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهو يحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يوجد للبسكوت أنواع كثيرة لذيذة الطعم والرائحة مثل بسكوت القهوة وهو من المخبوزات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس الذين يفضلون تناول القهوة، وبسكوت الزبدة وهو من المخبوزات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن وتعرف بقوامها الهش المقرمش، وبسكوت النشا وهو نوع مميز من المخبوزات التي تعطي للجسم الحيوية والنشاط، وبسكوت النشادر وهو من المخبووزات التي تقدم في الأعياد والأفراح ويقبل على تناوله الكثير من الناس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الهش بطعم روعة أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت الشاي الهش

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

كوب سمنة.

ربع كوب زيت النباتي.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

4 ملاعق كبار من لبن البودرة.

ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

شكولاتة سائلة للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الهش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بوضع السمنة، والزيت، والسكر البودرة ثم نقوم بخفق المكونات حتى نحصل على خليط ناعم مثل الكريمة. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض، والفانيليا ونخفق مرة أخرى حتى نحصل على القوام المناسب. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والحليب البودرة، والملح ونعجنهم بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل بعد ذلك نقوم بفرد العجينة علي ورق زبدة حتي نحصل على السمك المطلوب، ثم نقوم بتشكيل العجينة على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ثم نقوم ببرص قطع البسكويت على صينية كبيرة، بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى نحصل علي اللون الذهبي الجميل، وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. يمكنك تزين قطع البسكوت بالشكولاتة على حسب الرغبة، ثم نرص قطع البسكوت على طبق التقديم ونقدمه بألف صحة والعافية.

سر نجاح بسكوت الشاي الهش

سوف نتعرف على بعض الأسرار التي تساعدنا على عمل بسكوت هش وللذيذ وهى كالتالي:-

يفضل خفق السكر والسمنة جيداً حتى نحصل على قوام هش.

كما يفضل نخل الدقيق والسكر جيداً حتى يصبح العجين ناعم بدون كلكعة.

تسخين الفرن قبل وضع البسكوت حتى يصبح هش ومنفوخ.

يفضل أن يكون الدقيق المستخدم من نوع جيد حتى يصبح البسكوت مثل الجاهز.

مراقبة صينية البسكوت جيداً أثناء التسوية حتى لا تحترق.

عدم استخدام البيكنج بودر بكميات كبير حتى لا يتفتت البسكويت.

يفضل أن يكون العجين طري حتى يسهل تشكيله بالقمع أو الماكينة.

كما يفضل أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة حتى يصبح العجن هش.

ترك العجين يرتاح قليل قبل التشكيل حتى نسهل عملية التشكيل.

عدم ترك البسكوت داخل الفرن مدة كبيرة حتى لا يحتق ويصبح لونه غامق اللون.

طريقة عمل الغريبة الناعمة