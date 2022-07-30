بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن خلال ساعتين

كيس خميرة غيري شعرك ١٨٠ درجة سيصبح ناعم حرير ، تحتاج ست البيت أن تجعل شعرها مثل الحرير حتى تستقبل زوجها بشكل مناسب ورائحة رائعة لكي تستمر الحياة الزوجية بينهما بنجاح وبدون أي مشاكل نهائي، ولكن للأسف الشديد مع ضغوط الحياة التي لا تنتهي تنسى ربة المنزل الاهتمام بنفسها وبشعرها أيضا لأنها لا يتوفر معها مال للذهاب إلى الكوافير لكي تقوم بفرد شعرها بالطرق المشهورة، وبالفعل تكون باهظة الثمن، ولكن نحن جئنا لكم الآن لكي نوضح لكم مكونات وصفة الخميرة الرائعة في فرد الشعر وتجعله ناعم كالحرير، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا وتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات الخميرة في فرد الشعر مثل الحرير

تعتبر الخميرة من أكثر المواد الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور بالإضافة إلى أنها تقوم بفرد كل خصلة شعر على حدة ويعتقد الجميع أنكِ قومتي بعمل كيراتين للشعر، ولكن في حقيقة الأمر وصفة الخميرة أقوى من أقوى كيراتين صناعي يحتوي على مواد صناعية، ونحن دائما نريد أن نقدم لكم الوصفات الطبيعية التي تكون بدائل للوصفات الصناعية الباهظة الثمن علاوة على ذلك إلا أنها لا تأتي بنتيجة مرضية في معظم الأحيان، والآن سوف نقدم لكم وصفة الخميرة والعسل في فرد الشعر:

كيس من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

بيضة واحدة.

ربع كوب من الحليب.

خطوات تحضير وصفة الخميرة والعسل في البيت

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي من السهل تحضيرها في المنزل بدون مساعدة أي شخص من أفراد الأسرة علاوة على ذلك أنها لا تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها، وتتلخص الخطوات في: