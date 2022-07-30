بأسرار التجار.. تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل فريش

تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم ، محشي ورق العنب له شعبية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص لأنه يتميز بطعم حامض ولذيذ، ولكن للأسف الشديد لا يتوفر ورق العنب طوال أيام السنة مع العلم أنه ينتشر بكثرة في فصل الشتاء ولكن توجد بعض الأشخاص يحبون تناوله في فصل الصيف ولكن لم يكن متوفر، ولذلك أصبحوا النساء تفكر في طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلى السنة دون أن يتغير طعم ولا رائحة ورق العنب، ولكن لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتخزين ورق العنب، لمعرفة طريقة تخزين ورق العنب الصحيحة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

الطريقة الأولى في تخزين ورق العنب من السنة إلى السنة الأخرى

طبق محشي ورق العنب لا تخلو أي سفرة ولا طبلية منه، لأنه هو الذي يضيف على السفرة الشكل والطعم المميز ولذلك لابد أن يكون متوفرا لديك في الفريزر بصفة مستمرة وطوال أيام السنة كلها، لأنه لا يتوفر في كل شهور السنة وحتى لو تم توفيره يكون سعر ربع كيلو ورق العنب ب 50 جنيه وهذا سعر مرتفع جدا، ولكن كلنا نعرف أن التجار يستغلون هذه الأشياء ويقومون برفع السعر، ولكن بعد تجربة طريقة التخزين التي سوف نقدمها لكم الآن لن تشتري ورق العنب من الخارج نهائي، وإليكم الخطوات:

يتم إحضار كمية ورقة العنب المراد تخزينها.

يجب يتم وضع كمية من الماء في وعاء على النار.

يتم وضع عصير نصف ليمونة في الماء.

يتم وضع ورق العنب في الماء حتى يتغير لونه.

يتم تصفية الماء من على الورق ويتم قطع عنق ورق العنب.

يجب رص ورق العنب في طبق فويل ويتم تغطيته بورق استرتش.

يجب رص الأطباق في الفريزر.

الطريقة الثانية لتخزين ورق العنب في الفريزر