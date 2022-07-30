كيراتين الخميرة للشعر الخشن ضعيه 10 دقائق ولن تصدقي النتيجة نعومة وترطيب ولمعان من اول استخدام

إذا كنتي تبحثين عن طرق آمنة وفعّالة للحصول على شعر ناعم وبدون أي تشابك تعرفي على كيفية الحصول وتحضير أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن، فالشعر الخشن هو من الأمور التي تزعج الكثير من الفتيات والتي تحب أن تحصل على شعر ناعم، قد يخلقنا الله بشتى الأنواع والأشكال للشعر من حيث النعومة والطول ولكن يمكننا الاهتمام بشعرنا وحصولنا على شعر يناسب أحلامنا ويُرضي رغباتنا وكل ذلك من خلال وصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل.

هناك الكثير من الأفكار التي تم تداولها بين الفتيات اللواتي قمن بتجربتها على شعرهن وكانت النتائج مبهرة وناجحة ومن بين هذه التجارب ما يلي:-

خلطة الخميرة والخل لتنعيم الشعر

المكونات المطلوبة:-



كيس من الخميرة الفورية الجافة.

حبتان كبيرتان من البيض.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

زيت اللافندر العطري.

زيت جوز الهند.

خطوات عمل وصفة الخميرة لفرد الشعر:-

أضيفي المكونات كلها مع بعضها بحيث تصبح مختلطة تمامًا ويمكنك تدفئتها قليلًا وتذويبها من خلال حمام مائي.

بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين وقومي بفرده على كل قسم من الأقسام ودلكي فروة رأسك جيدًا ثم قومي بتطبيقه على باقي الشعر.

صففي شعرك وغطيه بغطاء رأس حراري واتركي الخليط عليه لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعتين ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بماء بارد ثم قومي بترطيب شعرك وكرري هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا.

وصفة صفار البيض والزبادي لتنعيم الشعر

المكونات اللازمة لعمل الوصفة:-

حبة بيضة كبيرة (صفار البيض).

خمس ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.

زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة البيض والزبادي لفرد الشعر:-