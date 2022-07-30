صاروخ التبييض للعروسة.. خلطات كريم البانثينول زى السحر في تبييض الجسم وازالة البقع والسواد

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يمكننا الآن تقديم أحد الكريمات المعجزة وهو كريم بانثينول والنشا للتفتيح، تردد على مسامعنا في الآونة الأخيرة اسم كريم البانثينول الطبي والذي ينصح به الكثير من أطباء الجلدية نظرًا لما في الكريم من مواد ومكونات فعلًا معجزة لمعالجة جميع المشاكل الجلدية والمناطق الداكنة التي تعاني منها البشرة، حيث أن الفتيات يلجأن إلى أكثر الطرق خطئًا وخطورة على صحة بشرتهم وصحتهم ولذلك يجب علينا النصح بالابتعاد عن كل هذه الطرق والبدء في اتباع الطرق الطبيعية. طريقة تحضير كريم بانثينول والنشا للتفتيح المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول.

أربع ملاعق صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

زيت زيتون طبيعي. خطوات وطريقة التحضير وصفة النشا والبانثينول للتفتيح:- أحضري طبق عميق وقومي بوضع كل المكونات مع بعضها وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا.

يمكنك زيادة عملية التجانس بوضع الطبق داخل الميكروويف أو حمام مائي حتى تذوب المكونات في بعضها.

ارفعي الطبق من الميكروويف واتركيه يبرد ثم ابدئي في استخدامه على مناطق الجسم المختلفة التي تريدين تفتيحها.

بعد ذلك قومي بتدليك المنطقة مع الفرد ثم قومي بترك الخليط عليها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يصبح جاف تمامًا.

ثم قومي بشطف المنطقة بماء بارد ثم قومي بتجفيفها جيدًا ويجب بعد ذلك أن تقومي بترطيبها فعملية الترطيب مهمة جدًا.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع ويمكنك استخدام كريم البانثينول بشكل منفرد يوميًا. وصفة كريم البانثينول والنشا للتجاعيد المكونات المطلوبة:- كريم البانثينول الطبي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

زيت زيتون وملعقة فيتامين سي.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء ورد طبيعي. خطوات تحضير وصفة البانثينول والنشا للتجاعيد:- يجب عليك أولًا أن تقومي بتذويب نشا الذرة داخل ماء الورد وقلبيه جيدًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى المزيج.

اغسلي بشرتك جيدًا ثم ابدئي في تطبيق الخليط عليها ودلكي جيدًا بحركات لطيفة لدقيقتين ثم قومي بترك الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة.

اشطفي بشرتك من الخليط ونظفيها جيدًا وجففيها ثم قومي بترطيبها بأي كريم مرطب واستخدمي الكريم مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة صاروخ التبييض للعروسة.. خلطات كريم البانثينول زى السحر في تبييض الجسم وازالة البقع والسواد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التبييض للعروسة.. خلطات كريم البانثينول زى السحر في تبييض الجسم وازالة البقع والسواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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