نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار تناول الكولا الدايت التي ستجعلكم تتوقفوا عنها نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضرار الكولا دايت، المشروبات الغازية الدايت هي المشروبات التي يتجه إليها معظم الأشخاص متبعي الحميات الغذائية لأنها ذات محتوى أقل من السعرات الحرارية والسكريات لاعتمادها على سكريات مصنعة ذات سعرات حرارية أقل ولكن الجدير بالذكر أن تلك المشروبات الغازية الدايت لها أضرار أخرى عديدة على الجسم على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية بها بعد التعرف على تلك الأضرار ستتوقفوا عن تناولها نهائيًا.

أضرار الكولا دايت على الجسم

جميع ماركات المشروبات الغذائية الموجودة في الأسواق هناك أنواع دايت منها لمتبعي الحميات الغذائية تكون منخفضة السعرات على الرغم من وجود بعض الأنواع التي تستخدم المحليات الصناعية في نفس الوقت ولكنها ضارة على الجسم مهما اختلف نوعها كالتالي:

الجهاز الهضمي

المحليات الصناعية في المشروبات الغازية الدايت تتسبب في تنوع البكتيريا بالجهاز الهضمي ومع تنوعها يتم القضاء على البكتريا الهامة والنافعة له والتي تقوم بالكثير من الوظائف الحيوية مثل هضم الطعام وسهولة التبرز وما إلى ذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الجهاز المناعي والأعصاب والمخ.

التمثيل الغذائي بالجسم

نتيجة للمحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والتي لا تعتمد على المواد الكيميائية قد يصاب الجسم بالالتهابات أو عدم إزالة السموم بطريقة طبيعية كما أنها تؤثر على عملية الأيض بالجسم والتمثيل الغذائي.

الإدمان

البعض من الأشخاص لا يتوقفون عند عبوة واحدة فقط بل يمتد الأمر لأكثر من ذلك لهذا قد تعتبر مثل الإدمان والسبب الرئيسي لذلك لم يتم تحديده من قبل الخبراء ولكن قد يكون الكافيين أو المذاق الحلو ولكن من ناحية أخرى قد لا يكون نفس التأثير على جميع الأشخاص فالبعض يصاب بالإدمان والبعض الآخر لا.

قلة الماء

هناك فئة من الأشخاص الذين يتوجهون لشرب المشروبات الغازية الدايت إذا شعروا بالعطش وهو أمر غير صحي تمامًا بأي شكل فهم بذلك يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالجفاف عن غيرهم لأن الجسم لا يصله الترطيب المطلوب.

الإصابة بالسكري

هناك العديد من الدراسات التي توضح علاقة الإصابة بالسكري والمشروبات الطبيعية ووجد أنها لا تسبب السكري في حين أن مشروبات الصودا الدايت لها تأثير كبير وعلاقة وثيقة في زيادة فرصة الإصابة بالسكري حيث تزداد فرصة الإصابة بالسكر بحوالي 66% عن الأشخاص الطبيعيين.