السر في الفرمنتيشن.. استخدمي ماء الأرز بالطريقة الأسيوية لتنعيم وتطويل وفرد الشعر بطريقة لم تصادفيها من قبل

استخدام مياه الأرز في تنعيم أو تطويل وفرد الشعر هي تقنية مستخدمة في جميع أنحاء شرق آسيا، ولكن الأكثر شهرة في هوانغ لو. هي قرية في الصين حيث تشتهر النساء المحليات بشعرهن الطويل للغاية، ويتم الحفاظ عليهن في حالة جميلة مع الشطف المنتظم بماء الأرز. تقول النظرية أنه من خلال نقع الأرز في الماء ثم تخميره. يمكن أن يساعد البروتين الناتج والسائل الغني بالمغذيات في إصلاح الشعر التالف وربما تعزيز نمو الشعر. وفقًا لأطباء الشعر ماء الأرز رائع للشعر وربما يكون أحد العلاجات المفضلة في المنزل. حيث أنه غني بالمعادن والفيتامينات التي لها فوائد عديدة لشعرك. كما أنه غني بالأحماض الأمينية التي تقوي الشعر وتضفي لمعانًا عليه. كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات المعروفة باسم الإينوزيتول الذي يعمل على إصلاح الشعر الذي يحمي الشعر من التلف.

كيفية استخدام ماء الأرز لتنعيم وفرد الشعر

هذا بسيط للغاية ويتطلب ثلاثة أشياء فقط: الأرز والماء وبعض من الصبر. يكمن سر هذا العلاج في “الفرمنتيشن” وهو التخمر، لذلك خصص بعض الوقت قبل يوم واحد على الأقل من التخطيط للبدء في التنفيذ، واتبع التعليمات خطوة بخطوة:

اشطف كوبًا واحدًا (125 جم) من الأرز الأبيض وصفيه لإزالة الماء الزائد.

أضف الأرز و 250 مل من الماء إلى وعاء واتركه لمدة ساعتين على الأقل.

صفي الأرز بمصفاة مع الاحتفاظ بالمياه المتبقية في الوعاء.

ضع ماء الأرز في وعاء زجاجي، وقم بتغطيته بغطاء واتركه في درجة حرارة الغرفة طوال الليل أو لمدة 24 ساعة كاملة للسماح بالتخمر.

بمجرد تخميره، ضعي البرطمان في الثلاجة واستخدميه خلال أسبوع.

لاحظي سيدتي أن ماء الأرز يمكن أن يكون رائحته كريهة جدًا. لذا، تأكدي من إضافة القليل من زيت إكليل الجبل أو زيت اللافندر للتخلص من الرائحة. عند وضع ماء الأرز، ركزي على فروة رأسك وشقي طريقك من خلال جذور الشعر مع التأكد من تغطية الشعر بالكامل. اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه “.

الآثار الجانبية لماء الأرز على الشعر

الخبر السار هو أنه من غير المحتمل أن تواجه أي آثار سلبية من استخدام ماء الأرز في شعرك بشكل صحيح. قد يؤدي استخدامه في كثير من الأحيان إلى تراكم النشويات أو زيادة تحميل الشعر بالبروتين. مما قد يؤدي إلى التسبب في تكسر الخيوط شديدة الحساسية أو الأضعف. يمكن تجنب ذلك بسهولة طالما أنك تستخدمين ماء الأرز مرة واحدة فقط كل 10 أيام أو نحو ذلك، بدلاً من استخدامه كغسول يومي.