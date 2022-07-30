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عمر شويل - جدة أفضل بروتين لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والخشن بمكونات طبيعية غير مكلفة، تبحث المرأة عن كل ما يساعدها في الحصول علي شعر أملس ولذلك تلجأ لاستخدام المنتجات الكيميائية مثل البروتين للتخلص من مشاكل الشعر المجعد والخشن، ولكن علي الرغم من نتائج تلك المواد من خلال منحك النتيجة المطلوبة في وقت سريع إلا أنها تؤثر علي الشعر نتيجة الاستخدام لفترة طويلة، ولهذا يمكنك الاستغناء عنها والاعتماد علي مواد طبيعية حيث أنها آمنة علي الشعر وليس لها أي آثار جانبية، كما أنها تقوم بإعطائك نفس نتيجة البروتين الصناعي وغير مكلفة.

بروتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر قولي وداعاً للشعر المجعد والخشن بشكل نهائي

يعد بروتين الشعر من أفضل العلاجات التي تساعد علي فرد الشعر وتنعيمه بشكل سريع حيث يقوم بتحسين ملمس الشعر.

ولكن علي الرغم من ذلك إلا أن له أضرار كثيرة علي الشعر مثل جفاف الشعر وضعف وهشاشة بصيلات الشعر.

ولذلك يمكن تحضير البروتين في المنزل من خلال استخدام مواد طبيعية تعالج الشعر التالف والمجعد وتمنحك ترطيب دائم.

بروتين البيض والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر

يعد البيض والزبادي من أفضل المكونات التي تساعد علي تنعيم الشعر وهذا لاحتوائها علي نسبة كبيرة من البروتين الطبيعي.

والذي يعمل علي علاج جفاف وخشونة الشعر كما يساعد في فك تشابك الشعر.

مكونات البروتين

صفار بيضة واحدة.

علبة زبادي صغيرة.

طريقة تحضير البروتين وكيفية الاستخدام

يتم غسل الشعر قبل وضع وصفة بروتين الشعر علي أن يجفف جيداً ويظل رطب.

الشعر علي أن يجفف جيداً ويظل رطب. ثم تمزج البيضة مع الزبادي حتي تتجانس وتوزع علي الشعر بداية من الأطراف ثم أعلي الشعر.

يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة أو 90 دقيقة علي حسب تجعد وخشونة الشعر.

يغسل الشعر بالماء البارد ثم البلسم المناسب لشعرك.

يكرر الاستخدام مرة واحدة في الأسبوع لشعر ناعم مع عدم الإفراط في الاستخدام لتجنب جفاف الشعر وتلفه.

نصائح هامة للعناية بالشعر المجعد

يجب الابتعاد عن استخدام أدوات تمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار وهذا لمنع تلف الشعر وزيادة خشونته.

عدم غسل الشعر يومياً حيث نه يقوم بفقدان الشعر للزيوت الطبيعية في فروة الرأس والتي تحافظ علي رطوبة الشعر.

تجنبي تجفيف الشعر باستخدام منشفة ولكن يفضل وضعها علي الشعر لامتصاص الماء فقط ومنع تضرر الشعر.

بروتين الأفوكادو والمايونيز لتنعيم الشعر المجعد

يحتوي هذا البروتين علي أحماض أمينيه وزيوت طبيعية تساعد علي تنعيم الشعر كما يقوم بتمليس الشعر بفاعلية.

مكونات البروتين

ثمرة أفوكادو ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة تحضير البروتين وكيفية الاستخدام