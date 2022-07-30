لشعر بني جذاب.. اصبغي شعرك بالحناء والقهوة الطبيعية والاستمتاع بأحدث إطلاله

صبغ الشعر بالحناء والقهوة، يعتبر صبغ الشعر بالحناء والقهوة أحد الطرق الطبيعية التي يتاح لأي فتاة أو امرأة استخدامها لتغيير لون شعرها بأجمل صيحة وبأمان وبتكلفة اقتصادية، وذلك بعيدًا عن استخدام الصبغات الكيميائية التي بها مكونات ضارة للشعر سوف تؤثر عليه بشكل غير جيد، وبالتالي تتسبب في جعل الشعر متقصفًا فيما بعد، أما عند تجربة استخدام صبغة الحناء والقهوة سوف يصبح الشعر ذات لون جذاب وهو اللون البني الفاتح، كذلك هذه الصبغة سوف لا ينتج عنها أي أذى إطلاقًا للشعر، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور الآتية.

صبغ الشعر بالحناء والقهوة

هذه المكونات تتميز بأنها متوفرة داخل أي منزل، كما أنها عبارة عن مكونات اقتصادية، بالإضافة إلى كونها مكونات آمنة وطبيعية، فإليكم طريقة عمل الصبغة وهي كالاتي:

3 ملاعق من القهوة.

مقدار 3 ملاعق من الحناء.

ملعقة واحدة من الخل.

كمية مناسبة من الماء لعجن الحناء مع القهوة.

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير صبغة الشعر باستخدام القهوة والحناء سهلة جدًا وجاءت تلك الطريقة في الآتي:

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ويفضل أن يكون هذا الوعاء قديم، حيث أنه لا يصلح للاستخدام مرة أخرى.

ثم نضع بداخل هذا الوعاء الماء والخل وبعدها نقوم بإضافة الحناء ولكن بشكل تدريجي مع ضرورة الاستمرار في التقليب بصورة جيدة.

وبعد ذلك يتم إضافة القهوة بشكل تدريجي أيضًا حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة وطرية غير متماسكة.

وبذلك تكون صبغة الشعر باستخدام الحناء والقهوة أصبحت جاهزة الآن للاستخدام على الشعر بشكل فوري.

كيفية استخدام الصبغة على الشعر