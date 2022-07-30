طريقة عمل طشة الفتة باللحمة الضاني بطعم لا يقاوم هيتجمع حولها جميع أفراد الأسرة

الفتة المصرية تعد واحدة من أقدم الأكلات الدسمة المشهورة داخل مصر، حيث تعد أحد أصناف الطعام المتأصلة والتي يتم تحضيرها بكثرة في مناسبات معينة، خاصة في عيد الأضحى المبارك حيث تتوافر اللحوم وبصفة خاصة الضاني بكميات كبيرة، وتتساءل العديد من ربات المنزل عن طريقة عمل الطشة الخاصة بها، حتى يمكن تحضيرها بحرفية عالية ليقدم في الأخير طعم سحري لا يقاوم، من خلال هذا المقال نتعرف على كل ما يتعلق بتحضير الفتة باللحمة الضاني، تابعونا.

طريقة عمل طشة الفتة باللحمة الضاني

يمكن تحضير هذا النوع من الطعام بكل سهولة داخل المنزل، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

مكونات الفتة باللحمة الضاني

مقدار ½ كيلو لحم ضاني.

شرائح من البصل.

خبز محمص مقطع.

2 ملعقة سمنة أو زبدة.

¼ كيلو أرز بسمتي أو مصري.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

فلفل وملح حسب الرغبة.

2 حبة هيل.

¼ كأس خل أبيض.

مكونات صلصة الفتة

كوب عصير طماطم.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة سمنة.

رشة قرفة.

فلفل وملح.

طريقة تحضير الفتة باللحمة الضاني.

في وعاء مناسب يتم وضع كمية من الماء ويترك حتى يغلي.

يوضع اللحم الضاني داخل الماء المغلي ثم يضاف البصل والملح والفلفل.

يقلب جيدا ويترك على اللهب وعند اقتراب نضجها يضاف الهيل، يرفع القدر عند تمام النضج اللحم ويترك جانبا.

في وعاء آخر يوضع السمن ثم الأرز مع التقليب الجيد، نضيف مرق اللحم الضاني وبمجرد الغليان نقوم بخفض الحرارة جدا.

توضع السمنة في المقلاة ويضاف إليها الثوم ويقلب حتى التحمير، يضاف الخل إليها.

طريقة تحضير صلصة الفتة

في مقلاة مناسبة توضع كمية من السمن ثم يوضع الثوم.

يقلب حتى التحمير ثم نضيف عصير الطماطم مع التقليب ثم صلصة الطماطم.

تضاف كمية من مرق اللحمة ويترك على النار حتى يمتزج سويا.

طريقة تقديم الفتة باللحمة الضاني

في طبق واسع يوضع الأرز ثم ترص قطع اللحم الضاني.

يوضع فوقها قطع الخبز الذي سبق تحميصه.

يصب الصوص فوق الطبق من الأعلى.

تقدم الفتة ساخنة ويمكن تحضير طبق م السلطة للحصول على وجبة متكاملة.

الفتة المصرية من الأكلات الشهية واللذيذة التي تم اختراعها من قبل الجدات، وهي أكلة لذيذة جدًا، وطريقة تحضيرها لا تستغرق وقتًا كبيرًا، ولهذا إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل طبق فتة باللحمة الضاني فلابد اتباع الوصفات السابقة مع مراعاة عدم الإكثار في إضافة الخل أو اللحم حتى لا يتم الإصابة بالنقرص أو عسر الهضم.