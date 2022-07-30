نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة العادية الهشة والاسفنجية فى المنزل مثل المحلات في المقال التالي

تعتبر الكيك من ضمن أنواع الحلويات الشرقيه المميزة التى تكون مفضلة لدى جميع من الأشخاص الذين يحرصون على تناولها فى الإفطار بجانب القهوة أو الشاى ويمكن تحضيرها فى المنزل بخطوات سهلة وسريعة وأطعمة متنوعة مثل كيك الشيكولاته أو الفراولة أو البرتقال حسب الرغبة وسوف نقوم بذكر طرق تحضير الكيك فى المنزل فى وقت سريع بطريقة الشيف نجلاء الشرشابى. مكونات عمل الكيك العادية: 2 كوب دقيق.

1 كوب لبن.

1 كوب سكر.

نص كوب زيت.

4 حبات بيض.

ثلاثة ملاعق فانيليا.

ثلاثة ملاعق صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء العجان ونضع فيه كل من البيض والفانيليا والسكر ونقوم بخفقهم جيداً حتى تمتزج وتكون المكونات ناعمة ومخفوقة جيداً. نقوم بوضع الزيت على المكونات واللبن ونستمر فى المزج حتى تمتزج جيداً. نقوم بإحضار طبق كبير ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بالبيكنج بودر على البيض ونستمر بالخفق حتى يكون قوامه متجانس وسلس. نحضر صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة ورشة دقيق وثم نصب الخليط ونقوم بوضعها فى الفرن وتركها حتى تستوى وثم تقطع وتقدم جاهزة للأكل. مكونات عمل الكيك الاسفنجيه: 1 كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم.

خمس حبات بيض.

1 ملعقة خل كبيرة.

1 ملعقة فانيليا صغيرة.

1 ملعقة بيكنج بودر صغير.

كريمة خفق.

لوز.

فواكه متنوعة. طريقة التحضير: نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا فى وعاء العجن ونقوم بخفقهم جيداً لمدة لا تقل عن 10 دقائق. وفى أثناء خفق المكونات نقوم بوضع الخل. نقوم بمزج الدقيق والنشا والبيكنج بودر مع بعضهم جيداً. نقوم بوضع الدقيق على البيض ونستمر بالخفق جيداً حتى تتجانس المكونات. نقوم بإحضار صينية الكيك ودهنها بالزيت ورشة دقيق وثم نقوم بصب المزيج فى الصينية، ووضعها فى الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ودرجة حرارة الفرن تكون 180° حتى تستوى الكيك وثم نقوم بإخراجها. نقوم بوضع الكريمة على سطح الكيك وفردها جيداً ثم تزيينها باللوز والفاكهة المتنوعة. مكونات عمل الكيك الهشة: ثلاث حبات بيض.

1 كوب سكر.

نص كوب زيت.

1 كوب لبن سائل.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب دقيق سبق نخله.

1 ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر العجان الكهربائي ونضع فيه كل من البيض والسكر والفانيليا ونقوم بمزجهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضهم. نقوم بوضع الزيت واللبن ونستمر بالخفق جيداً حتى تكون هشة وكريمى، وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر عليهم. يمكن إحضار قوالب الكيك التى تكون ذو شكل مختلف واختار شكل حسب الرغبة ونقوم بدهنه ورشه بالدقيق وثم نقوم بصب المزيج به. نقوم بوضع الصينية فى فرن سبق تسخينه وظبطه على درجة حرارة 180 وترك القالب به لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى نتأكد من الكيك قد استوت ونقوم بتقطيعه وتقديمه بجانب الشاى أو القهوة وتقدم فى أى وقت أو فى الإفطار. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة العادية الهشة والاسفنجية فى المنزل مثل المحلات - ثقفني

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