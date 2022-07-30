نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة من الفازلين بهذة الوصفة على جسمك تزيل الشعر الزائد تماما وحتى الشعيرات الوبرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من صعوبة التخلص من الشعر الزائد وذلك بسبب استخدام الوسائل المعتادة التي تؤدي إلى كثرة الألم والتهاب الأماكن التي نستخدمها عليها ويحدث ذلك عند استخدام السويت، وظهور الشعر بشكل سريع ويكون ذلك عند استخدام الشفرة، ونجد عند استخدام الكريمات الخاصة بإزالة الشعر سوف نلاحظ بأن رائحتها كريهة جدا، لذلك مع بحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من الشعر تم إيجاد وصفة الفازلين وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

وصفة الفازلين للتخلص من الشعر

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وسهلة وموجودة في كل منزل ويكون الفازلين عنصر أساسي بها فهو له قدرة كبيرة على التخلص من الشعر وترطيب البشرة وتفتيحها وسوف نوضح طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة فازلين صغيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

ماء ورد.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به النشا وماء الورد بالتدريج ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع بتدفئة زيت جوز الهند ونضع به الفازلين ونقلب المكونات جيدا حتى يذوب الفازلين تماما.

ثم نخلط الزيت والفازلين مع النشا وماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتى تختلط تماما ويصبح لدينا قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع الخليط على المنطقة التي نريد التخلص من الشعر منها.

ثم نترك الخليط على الجسم حتى تجف تماما ثم نقوم بفركها جيدا.

سوف نلاحظ بأن الشعر قد تم نزعه وتساقط أثناء فرك الوصفة.

وصفة أخرى للفازلين للتخلص من الشعر

لقد تعددت وصفات الفازلين للتخلص من الشعر الزائد وسوف نوضح طريقة تحضير هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة فازلين.

قرنفل مطحون.

ملح.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به القرنفل والملح ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع الماء عليها ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الفازلين بعد أن يتم فكه ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بفركه جيدا وسوف نلاحظ أننا قد تخلصنا من الشعر نهائيا.

عملية إزالة الشعر من الوجه أو الجسم تعد من الأمور التي تقلق ذهن ملايين النساء والبنات، إذ أن أمر إزالة الشعر الزائد من الجسم كل مدة مهم جدًا، فهو يعد من النظافة الشخصية التي حثنا عليه ديننا، وأيضًا يجعلك تتمتعي ببشرة صحية وناعمة، وهناك طرق كثيرة للتخلص من الشعر، منها استخدام الشمع أو الحلاقة أو كريمات إزالة الشعر أو إزالة الشعر بالليزر.