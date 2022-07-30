نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عصير التفاح الطبيعي بوصفات سهلة وبسيطة جدا في المقال التالي

من أكثر أنواع الفواكه المفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال هو التفاح يعد التفاح من الفاكهه المفيدة للجسم ويوجد فى جميع أنحاء العالم بكثرة ويختلف فقط فى اللون، ويبقى فوائده والقيمة الغذائية واحدة وتمد الجسم بفوائد عديدة ويمكن أيضا اطعامه للأطفال بعد أن يتم عمل التفاح مربى فيكون ذو فائدة للاطفال، وأيضا يمكن عمله عصير ويكون مفيد وغنى بالفيتامينات والمعادن ويكون عصير طبيعى محضر بالمنزل بطريقة آمنة، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقه تحضير عصير تفاح بالمنزل. مكونات عمل عصير التفاح فى المنزل: 4 ثمرات تفاح.

نص ثمرة ليمون.

أعواد زنجبيل قليلاً.

1 كوب ماء.

ملح وردى قليل.

كمية نعناع. طريقة التحضير: نقوم أولا بغسل التفاح جيداً، وبعد ذلك نقوم بتقطيع التفاح إلى مكعبات، وعلى حسب الرغبة يمكن تقشيره أو تركه. نقوم بإحضار العصارة لعصر التفاح، نقوم بوضع جميع المكونات التى سبق تحضيرها ما عدا النعناع نعصر جميع المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بصب العصير فى أكواب العصير وتزين بالنعناع وتقدم باردة للشرب. يمكن إضافة كوب عصير برتقال بدل الماء أو أى عصير حسب المفضل. مكونات عمل عصير التفاح الاخضر: 4 ثمرات تفاح أخضر تكون حجمها متوسط.

1 ثمرة خيار.

نص ثمرة ليمون.

6 كوب سبانخ أو نوع خضراوات ورقية مفضلة.

زنجبيل كمية قليلة.

إذا تم إستخدام نوع خضار غير السبانخ فى الخضار الورقى فنقوم بوضع 2 كوب سبانخ أيضا. طريقة التحضير: نقوم بغسل جميع المكونات التى سبق تحضيرها. نحضر العصارة المخصصة لتجهيز العصير، ونقوم بتقطيع الخيار والتفاحة إلى مكعبات فى العصارة، ونضع عليهم جميع المكونات التى سبق تجهيزها. نبدأ بعصر المكونات كلها حتى لايكون بها اى قطع وتكون عصير جيد. يمكن وضع العصير بعد تحضيره فى الثلاجة وتركه لمدة 2 يوم والشرب منه وسوف يكون جيد. مكونات عمل عصير التفاح الأخضر والسبانخ والجريب فروت: 1 كوب ونص سبانخ.

نص ثمرة جريب فروت.

2 ثمرة تفاح أخضر.

جذور زنجبيل قليل.

2 عرق كرفس.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير: نقوم بغسل جميع المكونات جيداً. وبعد ذلك نقوم بتقطيعهم مكعبات، وبعد ذلك نقوم بإحضار العصارة وإضافة جميع المكونات بها ما عدا الثلج. نشغل العصارة ونتأكد من أن تم عصر جميع المكونات جيداً وليس بها أى كتل. بعد ذلك نصفى العصير ونجهز أكواب العصير ونضع بها الثلج ونضيف عليها العصير وتقدم فورا وهى باردة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير التفاح الطبيعي بوصفات سهلة وبسيطة جدا - ثقفني

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