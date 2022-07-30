اتحداكي انها متعجبكيش.. ضعي البطيخ في الزيت وشوفي النتيجة وتذوقي الطعم لا يقاوم

البطيخ من الفواكه المفيدة جدا لصحة الإنسان، كما له أهمية كبيرة لصحة القلب وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقوم بدورها في حماية الأوعية الدموية، بالإضافة إلى مقدرته في خفض ضغط الدم وتقليل الإصابة من النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على نسبة معتدلة من الدهون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية فهو يحتوي على الكثير من المعادن المغذية ويمد الجسم بكمية المياه التي نريدها، وإليكِ اليوم أفضل طريقة عمل البطيخ في الزيت جربيها لأولادك.

ضعي البطيخ في الزيت

يعد البطيخ من الأطعمة المفيدة للمعدة لاحتوائه على قدر كبير من الماء والتي تساعد في التخلص من تقرحات المعدة، وحتى تقومي بوضع البطيخ في الزيت كل ما نحتاج إليه من مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

المكونات:

شرائح من البطيخ.

معلقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ذرة من الملح.

كوبان من الدقيق الأبيض.

طريقة تحضير البطيخ في الزيت

أولا: قم بتقطيع ثمرة البطيخ وخذ بعض الشرائح وتأكد من خلوها من البذر ثم نقوم بعصرها في الخلاط الكهربائي دون إضافة الماء.

ثانيا: ثم قم بتصفية عصير البطيخ وأخذ العصير الصافي ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة وذرة الملح مع تقليب هذا المزيج جيدا حتى يتجانس.

ثالثا: وبعدها يتم إضافة الدقيق المنخول بالتدريج مع تلقيب جميع المكونات مع بعضها كي تتجانس وتتمكن من الحصول على عجينة لينة بعض الشيء.

رابعا: ثم نقوم بتغطية هذا الخليط وتركه حتى يختمر ثم نقوم بإحضار زجاجة ووضع هذا الخليط بها ونقوم بثقب غطاء الزجاجة.

خامسا: وبعدها يلزم إحضار مقلاة مناسبة ونضع بها الزيت ونتركه على النار حتى يسخن ثم تغلق الزجاجة بالغطاء ونقوم بالضغط عليها حتى نفرغ ما بها في الطاسة.

سادسا: وسنلاحظ بأنها أصبحت كرات داخل الطاسة ونقوم بإخراجها من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ لتصفيتها ونتناولها نجدها لذيذة المذاق ومقرمشة.

من خلال هذه الطريقة تستطيع الحصول على كرات كبيرة أو صغيرة على حسب الرغبة ويعد هذا نوع من أنواع المسليات، كما يعشقها الكثير من الأطفال فهي من الوصفات التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي.

فاكهة البطيخ من الفواكه التي تحتوي على فيتامينات بكمية كبيرة لصحة الجسم وخاصة للأطفال، فهو العشق بالنسبة للجميع، لذلك قدمنا لك اليوم وصفة لذيذة له وهي طريقة جديدة لقلي البطيخ في الزيت وتناوله وقليه، حيث أصبح بإمكانك الآن الحصول على مقرمشات شهية بنكهة البطيخ بخطوات ومكونات بسيطة وغير مكلفة في مطبخك