سحر مفعول كريم جليسوليد لتفتيح وتبييض الوجه والجسم كله وإزالة الجلد الميت والتصبغات في غضون دقائق

خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم، يعد الوجه والجسم من الأماكن المراد دائما الحفاظ على تفتيحها وإزالة البقع الداكنة منها، فتحلم كل سيدة ببشرة رطبة وفاتحة وخالية من التصبغات، لذلك تقوم بعضهم بالاستعانة ببعض الخلطات المختلفة من أجل الحصول على بشرة نقية، وتعد خلطة الجليسوليد مع بعض المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة هي من الخلطات المفيدة لتفتيح الجسم والوجه، لذلك سوف نقوم بعمل خلطات باستخدام كريم الجليسوليد.

أولا: خليط كريم جليسوليد لتفتيح الجسم

علبة صغيرة من كريم جليسوليد.

كوب صغير من زيت الزيتون.

٤ ملاعق من زيت اللوز المر.

كوب من ماء الورد.

صابون غار.

الخطوات

نحضر برطمان و نقوم ببشر قطعة من صابون الغار وتوضع به.

نضيف إليها القليل من ماء الورد ونقوم هذا المزيج داخل البرطمان لمدة يوم كامل.

نضيف زيت الزيتون مع زيت اللوز المر مع الخليط السابق داخل الخلاط الكهربائي وتخفق جيداً.

نخلطهم حتى يصبح القوام كريمي وقبل الاستحمام نقوم بتدليك الجسم بهذه الخلطة ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بفرك الجسم بالمزيج بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء.

ثانياً: خلطة كريم جليسوليد مع الفازلين:-

علبة كريم جليسوليد.

زيت زيتون.

عصير ليمونه.

نشا.

فازلين.

ماء ورد.

الخطوات:-

نقوم بتحضير كميات متساوية من كلا من المكونات السابقة ذكرها.

نقوم بوضع الكريم مع الفازلين في وعاء و نمزجهم جيداً.

نقوم بوضع ماء الورد على الفازلين بالتدريج ثم نضيف الليمون والنشا ونقلب جيدا.

نمزج المكونات مع بعضها ويوضع المزيج على البشرة أو الجسم وعلى القدمين ويترك لمدة ٤٠ دقيقة.

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.

يكرر هذا الخليط مرة أسبوعياً للحصول على تفضل النتائج.

فوائد كريم الجليسوليد للبشرة:-

يساعد على ترطيب الجلد لاحتوائه على نسبة عالية من الجلسرين.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتساعد على التخلص من التصبغات.

تخليص الجلد من التشققات الناتجة عن الجفاف.

الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.

التخلص من خشونة الجلد التي تعاني منها بعض النساء.

التخلص من الجلد الميت.

استعادة نضارة البشرة ونقائها.

تساعد على تفتيح منطقة الكوع والركبتين.

خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم:-

يعد كريم جليسوليد من أخف الكريمات المرطبة للبشرة والجسم، حيث يستخدم هذا الكريم مع مكونات أخرى تساعد على تفتيح البشرة، حيث يحتوي كريم جليسوليد على فوائد عديدة ومنها الترطيب والتنعيم والتفتيح والحصول على بشرة نقية وصافية، ويحتوى أيضاً على بعض الفيتامينات الصحية للبشرة، اليكم بعض الوصفات الطبيعية باستخدام كريم الجليسوليد.

خلطه كريم جليسوليد للتبييض:-

يعد كريم الجليسوليد من الكريمات المرطبة التي تستخدم يوميا للحصول على الترطيب والمساعدة على تفتيح البشرة من خلال استخدامه مكونات تساعد على التفتيح مثل النشا والليمون والخليل وغيرها من المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل، يستخدم كريم الجليسوليد أيضا لتفتيح اليدين والقدمين والجسم وإزالة البقع الداكنة منهم، فإليكم بعض الوصفات الطبيعية التى تستخدم من كريم الجليسوليد.