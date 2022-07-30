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تعد الفريسكا من أكثر الحلوى التى تكون منتشرة فى مصر وخاصة فى الإسكندرية على شاطئ البحر يتجول بها البائعين، وهى تكون عبارة عن رقائق بسكويت ذو مذاق رائع ومحلى أكثر ويوجد البعض يفضل تناولها سادة والبعض يحبها محشية بالعسل، وبعض الأطفال يفضلون تناول الفريسكا بالعسل ويمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة وبسيطة لتقديمها للأطفال فى وقت فراغهم أو عند طلبهم أشياء حلوى. مكونات عمل فريسكا بالعسل: نص كوب زبدة.

1 كوب سكر بودر.

2 حبة بيض، نأخذ بياض بيضة والثانية نقوم بوضعها على وجه الفريسكا.

1 ظرف فانيليا أو ملعقة سائلة.

1 كوب دقيق ونص.

1 كوب لبن.

7 ملاعق صغيرة خميرة.

8 ملاعق صغيرة بيكنج باودر. الحشو: ربع كوب عسل.

4 ملعقة كبيرة جوز الهند.

4 ملعقة كبيرة زبيب.

4 ملعقة كبيرة بندق.

2 ملعقة كبيرة سكر باودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بإضافة اللبن ونضع عليه الخميرة ونقوم بتذويبها فيها وتركها جانباً. نحضر بعد ذلك الخلاط الكهربائى ونضع فيه كل من الزبدة والسكر البودر ونخفق جميع المكونات مع بعضها جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع 2 بياض البيض وبعد ذلك الفانيليا ورشة صغيرة ملح، ونبدأ الخفق جيداً حتى يكون قوام كريمى. نقوم بوضع الدقيق والبيكنج البودر وتخفض السرعة حتى يبدأ العجين بالتماسك، وثم نضع اللبن بالخميرة على المكونات وتكون عجينة لينة. نقوم بإشعال الفرن ويسخن، ونجهز صاج بها صينية سيليكون خاصة البسكويت ونضع عليها ورق زبدة. نضع على الورق زيت ونرش عليه سكر بودر، وبعد ذلك نقوم بوضع العجينة وفردها على الصينية حتى يكون طبقة طرية وبعد ذلك نقوم بدهن سطح العجينة ببياض البيض. بعد ذلك نقوم بوضع الصينية بالفريسكا فى الفرن لمدة لا تقل عن 8 دقائق وتكون طبقة بسكويت رقيقة، وبعد ذلك نقوم بإخراجها ونقرر هذه الخطوات حتى ننتهى من كل العجين. نقوم بعد ذلك بتحضير الحشو الخاص بالفريسكا. نقوم أولا بتسخين 2 ملعقة عسل وعليه 2 ملعقة سكر بودر مضاف عليه مكسرات. نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج، وبعد ذلك نقطعها بالحجم المرغوب به، وثم نقوم بإضافة قليل من العسل ونمزجه جيداً بالمكسرات الذى تم خلطها بالسكر البودر والعسل والطبقة الاخرى حتى لا تتماسك بالفريسكا وثم نقوم بتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفريسكا بالعسل والسكر مثل بائع الفريسكا بالظبط - ثقفني

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