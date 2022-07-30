كيكة المج السريعة بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة ممكن تعمليها في أي وقت

كيكة المج من الحلويات التى إنتشرت فى الفترة الأخيرة لما لها إقبال كثير من جميع الناس سواء كان الكبار أو الصغار، وتوفر الأمهات الأطعمة والحلويات التى يميلون إليها أطفالها وأفراد أسرتها حتى لا يلجأون إلى شرائها من المحلات، وسوف نقدم إلى كل سيدة مكونات وطريقة عمل كيكة المج التى لا تحتاج إلى وقت طويل عند تحضيرها لأنها تستغرق دقائق فقط فى عملها، والتى تتكون من السكر والدقيق والفانيليا والبيض والحليب والزيت فيمكن أن تصنعيها أنتى أو أطفالك فى المنزل لأنها سهلة جدا، والتى تتميز بطعم جميل ولذيذ، ونكهة ورائحة وطيبة فلا ننصح إطلاقا بشراء الحلويات من المحلات أو من المخابز لأنها غير صحية ولا نضمن نظافة مكوناتها لأنها تحتوى على محسنات صناعية ومواد حافظة تؤثر على صحة الإنسان، وتقلل من المناعة، وبالتالى تسبب العديد من الامراض، وكيكة المج يمكن تناولها فى أى وقت من أوقات اليوم مع كوب الحليب أو كوب الشاى، وتقدمها ربة المنزل للضيوف فى المناسبات والعزومات، وكيكة المج نوع من أنواع الكيك ولكن بشكل مختلف وبطريقة عمل مختلفة.

تعد كيكة المج من ألذ أنواع الكيكات فهي تتميز بمذاق شهي ورائع جدا ويتم عملها بطريقة سهلة وسريعة وأن المقادير التي تحتوي عليها كيكة المج متوافرة في كل مطبخ، وبجانب هذا لا تكون مكلفة وكذلك تتسم هذه الكيكة بشكلها الجذاب ومن الممكن أن نقوم بتزيينها بالكريمة أو بقطع من الشوكولاته أو نضيف إليها صوص من الكراميل وغير ذلك الكثير.

مكونات عمل كيكة المج اللذيذة

كوب صغير الحجم من السكر

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا

ثلاثة حبات من البيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج البودر

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

كوب إلا ربع من زيت الذرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام

طريقة تحضير كيكة المج