فوائد العدس بجبة الصحية لن تتوقف عن تناوله

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عمر شويل - جدة العدس أبو جبة من المكونات الرئيسية في أشهر وجبة مصرية الكشري، وبجانب كونه طبق شهي ولذيذ إلا أن العدس له فوائد صحية عديدة، كما أنه من أهم بدائل اللحوم لأنه غني بالبروتين، والعدس أبو جبة من فصيلة البقوليات.

فوائد العدس بجبة

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان، وهذا يعني أنه سيجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة.

تعتبر البقوليات وعلى رأسها العدس من أفضل الأغذية الغنية بالألياف المفيدة لصحة القلب.

يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب الألياف الموجود به، والتي تساعد على التخلص من الفضلات سريعًا.

يساعد على توازن الأس الهيدروجيني بالجسم وهذا يحسن صحة الأمعاء.

يعتبر العدس من أفضل مصادر البروتين النباتي حيث يعتبر ثالث أعلى نوع من البروتين غنًا بالبروتينات، فكل كوب من العدس يحتوي على 18 جرام بروتين.

يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن حيث أنه غني بالألياف ويساعد عل الشعور بالشبع لفترة طويلة.

يحسن مناعة الجسم.

تساعد الألياف في التقليل من احتمالات الإصابة بمرض السكري والتهاب المفاصل.

العدس مصدررائع من مصادر المغنسيوم، حيث يحتويالكوب الواحد من العدس على 71 ملجم من معدن المغنسيوم، وهو معدن رائع لمقاومة الإجهاد والقضاء على صعوبات النوم والأرق.

يحتوي على حمض الفوليك وهو فيتامين هام للجسم، وخاصة للنساء قبل الحمل مباشرة وفي الشهور الأولى من الحمل، حيث أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الأجنة.

فوائد العدس بجبة للتخسيس

إن العدس من الأغذية الغنية بالألياف والبروتين في نفس الوقت، لذلك فإن تناوله يبطيء عملية الهضم ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا الأمر مفيد جدًا إذا كنت تتبع حمية غذائية.

كما أن تناولالعدس بجبة يحسن من عملية التمثيل الغذائي، وهذا أيضًا أمر مفيد للتخسيس وفقدان الوزن، لأنه يساعد في حرق مزيد من الدهون التي تسبب السمنة.

لكن عند طهي العدس تجنب إضافة مزيد من الدهون إليه، ولا تفرط في تناوله حتى يساعد في عملية التخسيس.

الآثار الجانبية لتناول العدس أبو جبة

إن أكبر مشكلة تتعلق بتناول البقوليات هي احتوائها على مثبطات التربسين والتربسين هو إنزيم يساعد على الهضم، وهناك مشكلة أخرى خاصة بتناول العدس وهي أنه يحتوي على الليكتين والذي يمكن أن يسبب بعض المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص مثل القولون العصبي.

وقد يسبب بعض الغازات لدى الأشخاص الذي يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولعلاج تلك المشكلة يمكن نقع العدس أولًا لفترة قبل طبخه.