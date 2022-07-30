“كنز في بيتك” عندك لبن قاطع إوعي ترميه تعالى نعمل بيه وصفات رائعة

بعض الاوقات ننسى ان نضع اللبن في الثلاجة مما يؤدى الى تخثره او ما يسمى باللبن القاطع والبعض يسميه لبن رائب، وهو عبارة عن انفصال اللبن الى جزئين جزء سائل والاخر يشبه الجبن وبذلك يصبح غير صالح للشرب ولكن لا تتخلصي منه الافضل لكي ان يتم استخدامه لعمل اكلات كثيرة، في هذا المقال سنعرض عليك طرق لإعادة استخدام اللبن القاطع.

استخدامات اللبن القاطع:

اولا يجب التأكد ان رائحة اللبن ليست فاسدة وبعد ذلك نقوم باستخدامه في الطرق التالية:

طريقة عمل لبنة لبناني من اللبن القاطع:

نحضر قطعة من الشاش ونضعها في مصفى.

نضع عليها اللبن القاطع حتى يتم تصفية جميع السوائل.

ثم نضيف عليها ملعقة من عصير الليمون وقليل من الملح حسب الرغبة.

نقلبهم جيدا ونضيف عليها زيت زيتون ونعناع او زعتر ثم نضعها في علبة وندخلها الى الثلاجة.

طريقة عمل جبنة من اللبن القاطع:

نحضر قطعة من الشاش او قطعة قماش قطنية ونضع اللبن القاطع بها نضيف ملح بكمية كثيرة.

ثم نغلقها ونعلقها اعلى الحوض حتى يتم تصفية جميع السوائل بها ونتركها الى اليوم التالي.

نفتح الشاش في اليوم التالي نجدها تجمدت نقطعها الى قطع وننقلها الى علب ونضعها في الثلاجة.

طريقة عمل الجبنة القديمة(المش) من اللبن القاطع:

نحضر برطمان نظيف وجاف ونضع به اللبن القاطع ثم نضيف ملح وكمية كبيرة من الشطة وفلفل اسود غير مطحون.

ونضيف الجبنة القريش او أي بواقي من الجبن وقشر برتقال وفلفل حار وطماطم خضراء صغيرة.

ثم نضع بعض من الزيت ونغلق البرطامان جيدا ونتركه لفتره.

طريقة عمل القرص الطرية من اللبن القاطع: