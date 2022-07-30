وصفات تنعيم وترطيب البشرة وتفتيحها في المنزل بسهولة بالطماطم والكركم

تقوم الفتيات والسيدات بالبحث عن طرق كثيرة وناجحة في تفتيح البشرة، وترطيبها، وذلك باستخدام مكونات طبيعية من المنزل، دون الحاجة إلى استخدام كريمات أو مواد كيميائية، أو الذهاب إلى متخصصين التجميل حيث يؤدي ذلك إلى صرف أموال كثيرة، كما أنه لا يعطي نتائج قوية، ويكون هناك هدر في الأموال دون الحاجة، وبالعكس يوجد الكثير من الطرق الطبيعية في المنزل والتي تعطي نتائج مرضية إلى حد ما، وتريد السيدات معرفة هذه الوصفات المجربة، حتى يقوموا لتفتيح وتنعيم البشرة، وترطيبها، خصوصًا تفتيح البشرة التي تتعرض كثيرا للشمس في فصل الصيف، حيث يتم حدوث أكسدة للبشرة من الشمس ويتغير لون البشرة، وتريد عودة البشرة إلى لونها الطبيعي، كما ترغيب في ترطيب البشرة وخصوصًا البشرة الجافة التي تحتاج إلى ترطيب باستمرار، وتريد عمل ذلك باستخدام وصفات طبيعية ومجربة.

استخدام الطماطم في تفتيح البشرة

للطماطم دور كبير في تفتيح البشرة، وخصوصًا البشرة الدهنية، وتعمل الطماطم على ترطيب البشرة، وانقباض المسام الواسعة التي قد تنزعج منها الفتاة، كما تعمل الطماطم على منع ظهور حب الشباب، ولكن يجب إجراء اختبار حساسية البشرة من الطماطم، يتم عمل الوصفة كالتالي:

نقوم بإحضار حبة من الطماطم ثم هرسها، ونقوم بتوزيع الطماطم المهروسة علي البشرة بشكل متساوي.

نترك الطماطم على النجوم حتى تجف على البشرة، ثم نقوم بتكرار فرد الطماطم مرة أخرى، وبعد عشرون دقيقة نقوم بغسل الوجه جيدًا من الطماطم.

يتم تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

ماسك البرتقال والكركم في تفتيح البشرة

البرتقال من الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، وهو الهام والضروري جدًا للبشرة، وله أثر كبير في تفتيح البشرة، حيث تحتوي معظم كريمات تفتيح البشرة على فيتامين سي، كما يعمل على ترطيب البشرة، ويتم استخدامه كالتالي: