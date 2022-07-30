نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض ملكات الجمال بوصفة النشا وماء الورد لتبييض البشرة وتنقيتها وإزالة الأسمرار والبقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة النشا وماء الورد لتبييض الوجه، تفتيح البشرة من العوامل الأساسية التي تهتم بها جميع السيدات في جميع الإعمار، للحصول على بشرة نقيه فاتحه بدون عيوب، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تهتم بعلاج جميع مشاكل البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها، وسوف نعرض في هذا المقال عن وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وإعادة النضارة والنعومة والمظهر الجذاب.

تدخل النشا في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالوجه، كما أن ماء الورد يعمل على انتعاش البشرة وغلق المسامات ومنحها النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل وصفة سحرية بمكون النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالوجه.

إعداد وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

تعتبر النشا من المكونات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتعمل على إعادة وتحسين ملمس البشرة، كما أنها تزيل الخطوط التعبيرية التي تظهر في الوجه مما تجعل البشرة تظهر بمظهر اكبر سناً، وبالتالي فهي تقضى على التجاعيد المبكره وتمنح البشرة النضارة والتفتيح الطبيعي دون أي ضرر يلحق به، كما أن لماء الورد فوائد عديدة لا تحصى في نضارة البشرة، فهو يعد تونر طبيعي للبشرة يعمل على انقباض المسامات التي تتسبب في ظهور الحبوب والندبات والرؤوس السوداء، كما أنها أيضاً تعمل على تفتيح البشرة وتعطيها النعومة والانتعاش.

تحضير وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

عصير نصف ليمونه.

معلقتين كبار من ماء الورد.

اعداد وصفة سحريه تقضى على التصبغات والاسمرار بالبشرة بالنشا وماء الورد

نضع النشا في إناء صغير على النار، ثم نضع ماء الورد ونحرك الخليط على نار هادئة، حتى يصبح القوام كريمي ناعم، ثم نضيف الليمون ونقلب.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نضع خليط كريم النشا وماء الورد على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً من على البشرة.

نفرك الكريم من على الوجه بواسطة اليدين بحركات دائرية، ثم نغسل الوجه بالماء فقط.

نضع تونر طبيعي على الوجه ويفضل ماء الورد.

نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع.

تعيد هذه الوصفة للبشرة النضارة والنعومة، كما أنها تمنحها التفتيح وتوحيد لون البشرة، وتعمل على ازالة الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتعمل أيضا على شد الجلد وإزالة الترهلات والخطوط التعبيرية من على الوجه.