طريقة تحضير مجبوس الدجاج الكويتي على أصوله بالطعم الأصلي بتتبيلة رائعة وشهية مثل المطاعم

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طريقة تحضير مجبوس الدجاج الكويتي على أصوله مثل المطاعم والمحلات، المطابخ الخليجية والعربية ملئ بالوصفات الشهية و اللذيذة جداً و المغذية واللذيذة، ومن أشهر المطابخ العربية التي تحتوي على أجمل الوصفات ومن أشهر هذه الأكلات هي مجبوس الدجاج الكويتي فهي من أكثر الأكلات التي يعشقها الشعب الكويتي وجميع الشعوب العربية، يذهب الجميع إلى المطاعم والمحلات لتناول هذه الوصفة الشهية، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتناسب تقديمها في العزومات والتجمعات، ويبحث البعض عن الطريقة الأصلية والصحيحة لعمل مجبوس الدجاج الكويتي على أصوله مثل المطاعم. مجبوس الدجاج الكويتي مكونات دجاجة كاملة متوسطة الحجم قطعة.

كوب من الزبيب المنقوع في ماء ساخن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

4 أكواب أرز بسمتي.

2 بصله حجم متوسط مفرومه فرم ناعم.

2 بصله حجم متوسط مفرومه فرم ناعم. 3 أوراق غار.

2 حبة بطاطس حجم متوسط مقطعة إلى مكعبات.

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

2 ملعقة البهارات المشكلة.

ملعقة من الحبهان.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الزعفران.

5 حبات من القرنفل.

شرائح من الليمون. طريقة تحضير مجبوس الدجاج الكويتي أولا نأتي بإناء كبير ونضعه على النار وعندما يسخن نضيف القليل من الزيت عندما يسخن الزيت نقوم بوضع البصل المفروم.

نشوح البصل حتى يذبل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نأتي بالدجاج المقطعة ونقوم بوضعه على البصل ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف ورق الغار و الحبهان والبهارات المشكلة والكركم والكزبرة الجافة والقرنفل ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضيف ماء دافئ على الخليط تحت نغمر المكونات ونضيف القليل من الملح.

نترك المزيج لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة حتى يتم تسوية الدجاج.

بعد ذلك نأتي بحبات البطاطس المقطعة مكعبات ونضيف عليها 3 ملاعق من الزيت والقليل من الملح و الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نأتي بصينية الفرن ونوزع القليل من الزيت ثم نقوم برص البطاطس وندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسوية لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نرفع قطع الدجاج من المرقة ونضيف الأرز البسمتي و الزعفران ونقوم بإضافة الماء المغلي التي يتناسب مع الأرز ليتم تسويته.

نترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب من المرقة، ثم نهدأ النار ونغطيه ونتركه حتى يتم تسويته لمدة 10 دقائق.

ثم نأتي بقطع الدجاج ونقوم بوضعها في صينية الفرن المدهونة بالزيت وندخلها في الفرن تحت الشواية حتى تاخذ اللون الذهبي المميز.

بعد ذلك نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع الأرز وعليه الدجاج ويزين من الجوانب بالبطاطس المحمره والزبيب و شرائح الليمون ويقدم للطعام بالصحه والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير مجبوس الدجاج الكويتي على أصوله بالطعم الأصلي بتتبيلة رائعة وشهية مثل المطاعم - ثقفني

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