صن بلوك طبيعي لحماية البشرة من أشعة الشمس واضرار عدم استخدامه

تعرض البشرة للشمس يوميا قد يسبب لها العديد من المشاكل لذلك أصبح استخدام صن بلوك طبيعي لحماية البشرة أو الواقي الشمسي جزء من الروتين اليومي للبشرة عند كل السيدات، وفي هذا المقال سوف نوضح أهمية الواقي الشمسي، والأضرار الناتجة عن عدم استخدامه، والبدائل الطبيعية له.

فوائد الواقي الشمسي وأهميته

واقي الشمس أو الصن بلوك يتكون من مواد تعمل علي تخفيف وحجب أشعة الشمس حتي لا تصل إلي طبقات الجلد الداخليه، وهذا يجعل الضرر أقل علي البشرة ولذالك لا يمكن الاستغناء عنه ومن فوائد الصن بلوك:

يعمل واقي الشمس علي حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة التي تسبب العديد من المشاكل مثل سرطانات الجلد.

الصن بلوك يوحد لون البشرة ويمنع حدوث البقع والتصبغات وحروق الشمس.

يحافظ علي شباب البشرة حيث أن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة يؤدي إلي ظهور علامات الشيخوخه المبكرة والتجاعيد في البشرة.

يحافظ الواقي الشمسي علي نضارة البشرة ومظهرها الصحي.

اضرار عدم استخدام صن بلوك طبيعي لحماية البشرة

الكثير من السيدات قد تهتم بوضع الواقي الشمسي في فصل الصيف فقط، وتتجاهل وضعه في باقي الفصول ولا تعلم المشاكل التي يمكن أن يسببها عدم وضع الصن بلوك، ومن هذه المشكلات:

حدوث حروق في البشرة وظهور البقع السوداء والأماكن الداكنة.

الإصابة بسرطانات الجلد.

جفاف البشرة وتقشرها.

البشرة تكون غير موحدة.

البدائل الطبيعية للصن بلوك

وبسبب ارتفاع أسعار الصن بلوك واحتوائه علي مواد كيميائية قد تضر البشرة أصبحت كل السيدات تبحث عن البدائل الطبيعية ومن هذه البدائل: