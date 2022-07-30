من الحاجات اللي ممكن تأثر على مظهرك بشكل سلبي ، ان حمالات البرا تكون باينة من تحت لبسك ، او خطوط الكب تكون تفاصيلها واضحة من تحت الهدوم ، عشان كده النهاردة بنات حوا هتقولك طريقة اختيار حمالة الصدر المناسبة للبسك عشان تظهري بلوك مثالي.
طريقة اختيار حمالة الصدر المناسبة للبسك:
1- برا من غير حمالات ومشدات علوية للجسم مع الفساتين الشبك واللي من غير حمالات:
لو هتلبسي فستان او توب من غير حمالات او من غير اكتاف او فستان من فوق شبك ، يبقى هنا انسب حاجة هو اختيار حمالة صدر من غير حمالات ، ولكن عيب البرا اللي بتكون من غير حمالة انها ممكن تتزحلق بسهولة ، عشان كده بننصحك انك ممكن تختاري مشدات الجسم العلوية او حمالة الصدر اللي بتكون مغطية الجزء اللي فوق كله ، عشان تضمنلك تغطية اكبر وفي نفس الوقت ماتتزحلقش.
2- حمالة الصدر على شكل حرف T للفساتين ال halter وال cross neck:
بالنسبة للفساتين اللي بتكون محرودة اوي من الضهر او على الرقبة ، هيكون افضل اختيار معاها هي حمالة الصدر على شكل حرف T ، بتكون محكمة ومريحة في اللبس ، وبتدي مظهر طبيعي للصدر وبترفعه وبتظبطه بشكل صح.
3- حمالة الصدر Balconette للفساتين اللي رقبتها واسعة ومنخفضة:
لو بتلبسي فساتين او توب بيكون فتحة الصدر بتاعتها عريضة ومنخفضة ، عشان تتجنبي ان حواف حمالة الصدر تبان ، هيكون انسب اختيار ليكي هي حمالة الصدر ال Balconette لانها بتكون بنص كب وفي نفس الوقت بترفع الصدر وبتبين الصدر شكله ممتليء اكتر ومستدير.
4- حمالة الصدر Plunge للفساتين اللي برقبة منخفضة من النص:
لو لابسة فستان او توب بموديل الرقبة منخفضة من النص ، هنا انسب اختيار هيكون حمالة الصدر ال Plunge ، واختاري الحمالة اللي تكون بخط رفيع اوي من قدام.
5- ال Wrap around bra للفساتين منخفضة الضهر:
مع الفساتين منخفضة الضهر عشانن اللوك يطلع انيق ومثالي ، اختاري معاها حمالة الصدر ال Wrap around ، هتديكي الدعم المناسب للصدر وفي نفس الوقت مش هتبان من الفستان.
6- حمالة صدر Seamless للفساتين الضيقة واللي واخدة شكل الجسم:
سواء كانت فساتين ضيقة او واخدة شكل الجسم ، اختاري حمالة صدر Seamless ،هتوفرلك الدعم الكامل وفي نفس الوقت تفاصيل ملابسك الداخلية مش هتبان من تحت الفستان.
7- حمالة الصدر اللاصقة للفساتين منخفضة الضهر واللي من غير اكمام:
حمالة الصدر اللاصقة هتكون هي انسب اختيار مع الفساتين منخفضة الضهر ومن غير اكمام.
8- حمالة الصدر متعددة الاتجاهات للفساتين ال criss cross واللي بكتف واحد:
بالنسبة للفساتين الكريس كروس او اللي بكتف واحد ، حمالة الصدر متعددة الاتجاهات هي افضل اختيار ، مع الاشرطة اللي تقدري تحوليها باكتر من طريقة حسب شكل الفستان.
9 حيل للبس حمالة الصدر بشكل مثالي مكنتيش تعرفيهم قبل كده !
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