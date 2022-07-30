نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكيز المصنوع في البيت بكل الأسرار والتكات بالخطوات في المقال التالي
يحب الملايين من الأشخاص حول العالم بالاستمتاع بتناول الكوكيز والسبب في ذلك هو احتوائه على ذلك الطعم اللذيذ الذي يمنحهم قدر كبير من السعادة، ولذلك فقد زادت معدلات البحث في الفترة الحالية عن طريقة صنع الكوكيز في البيت، وذلك يرجع إلى أنه يوجد بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون ثقة في شراء هذا النوع من المخبوزات من الخارج فهم يحبون أن يقوموا بتناول هذه المخبوزات من صنع أيديهم، وبناءاً على ذلك فإننا سوف نقوم بتقديم المكونات التي تدخل في صنع الكوكيز كما أننا سوف نعرض عليكم طريقة التحضير.
مقادير الكوكيز المصنوع في البيت
يمكنك أن تصنع أفضل كوكيز في البيت بكل سهولة فإن الأمر يحتاج منك أن تقوم بتوفير كل المكونات الخاصة بالكوكيز والالتزام بالمقادير التي سوف نعرضها عليك وأن تحصل على مكونات غير مغشوشة وبعد ذلك يمكنك أن تبدأ على الفور بإعداد الكوكيز في البيت، وتتمثل مكونات الكوكيز في التالي:
- 2 كوب وربع من دقيق المخبوزات.
- 2 بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ¾ كوب سكر بني.
- ¾ كوب سكر أبيض.
- كيس فانيليا.
- 2 كوب قطع شيكولاتة.
خطوات صنع الكوكيز
تستطيع بعد تحضير كل المكونات السابقة أن تبدأ على الفور في تحضير الكوكيز، وتعتبر خطوات عمل الكوكيز ليست من الخطوات الصعبة أو المعقدة هذا بالإضافة إلى أنها ليست كثيرة وتتمثل في التالي:
- نقوم بوضع البيض وعاء ونضيف إليه الزبدة والفانيليا ونقوم بخلط المكونات عن طريق استخدام المضرب الكهربائي.
- نضيف السكر بنوعيه إلى المكونات السابقة ونستمر في الخلط.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلى باقي المكونات.
- بعد الحصول على القوام الذي نرغب به نقوم بوضع قطع الشكولاته على الخليط السابق.
- نبدأ في تقليب المكونات مع بعضها البعض مرة أخرى.
- نترك العجين في البراد لمدة لا تقل عن نصف ساعة لكي تصبح متماسكة أكثر.
- عند مرور المدة نقوم بإخراج العجين من البراد ونبدأ في تشكيله بشكل الكوكيز المعتاد.
- يجب أن يتم ترك مسافة بين كل قطعة كوكيز والأخرى.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.
- عندما يصبح الكوكيز ذو لون ذهبي يتم ركه إلى أن يبرد ومن ثم يقدم.
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