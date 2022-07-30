اسرار عمل البسبوسة الشهية بطعمها الأصلي

البسبوسة من أشهر الحلويات التي عرفها الملايين من الأشخاص حول العالم، وعلى الرغم من شهرة حلوى البسبوسة الكبيرة إلا أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص دائماً ما يفشلون في صنع بسبوسة جيدة في البيت، ولذلك فإننا سوف نقوم بعرض قائمة بأهم المكونات التي سوف تحتاج إليها أثناء صنع البسبوسة في البيت كما أننا سوف نقوم بتوفير التفاصيل كاملة حول طريقة التحضير وذلك لكي تستطيعوا أن تحصلوا على بسبوسة ناجحة من أول مرة.

مكونات البسبوسة

تساءل الكثير من الأشخاص عن المكونات الأصلية التي تدخل في صناعة البسبوسة الناجحة في البيت والذي يجب أن نذكره هنا أن البسبوسة الجيدة لا تتغير المكونات الخاصة بها ابداً ولهذا عندما يتم البدء في تحضير البسبوسة في البيت يجب أن يتم الالتزام بمجموعة المكونات التي سوف نقوم بذكرها لأنها هي الأساس في نجاح البسبوسة بشكل عام وتتمثل هذه المكونات في التالي:

2 كوب دقيق سميد ويجب أن يكون نوع دقيق سميد جيد .

كوب زبادي.

كوب سكر.

¼ كوب زيت طعام.

3 ملاعق جوز هند.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

خطوات عمل البسبوسة في البيت

يظن البعض أن الحصول على قطعة بسبوسة فاخرة ذات مذاق رائع هو أمر احترافي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال محلات الحلويات فقط، ولكن في الواقع الأمر لا يبدو كذلك حيث أنه كل ما يلزم لصنع البسبوسة الجيدة هو التأكد من أن المكونات كلها جيدة ومن ثم التحضير باتباع الخطوات الصحيحة والتي تتمثل في التالي: