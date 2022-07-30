طريقة عمل الفطائر السريعة فى الطاسة بحشوة الجبنة بعجينة قطنية وبطعم هش ولذيذ

بلا شك أن فطائر الطاسة هى الاسهل والاسرع صنع داخل المنزل، فجميع الأمهات تسعى إلى وجبة سريعة ولذيذة تقدمها لأبنائها على وجبة الإفطار والعشاء كوجبة كاملة غنية، تمد الجسم بالطاقة الشمسية والتغذية السليمة، خاصة فى فصل الصيف يحتاج الجسم إلى إدخال البروتين والكالسيوم ،كما أن تتجمع أفراد العائلة على حول المائده لتناول هذه الفطائر المحشيه بصفة يومية، وفى الرحلات تقدم الأمهات على صنع كمية كبيرة من هذه الفطائر كوجبة مشبعة مغذية لها فوائد عديدة أهمها الحديد والكالسيوم ومعادن كثيره لها دور مهم فى تحسين وظائف الجسم والشعور بالطاقة، فإنها لا تتسبب فى عسر الهضم أو حرقه فى المعده، أنها اخف والذ وجبة تعتبر أهم أنواع المعجنات الرقيقة المحشية، فالكثير من أفراد العائلة يحبون تناولها دائما ويطلبونها باستمرار كوجبة افطار، ايضا لها الكثير من الحشوات اللذيذه التى يفضلها الجميع أهمها اللحمه المفرومه والجبنة بأنواعها والخضار وبعض الأشخاص يتركونها فارغة وترش بالسكر البودرة أنها عجينة لينة سهلة الفرد لها جماهيريه كبيرة بين أفراد العائلة، كما أنها موفره لا تستهلك بيض أو زبده فقط عدة مكونات بسيطة، هذه هى الطريقة المحببة لدى الأمهات لسهولة إعدادها بدون استعمال فرن أو وقت طويل فى عملية النضج، فهى تعتبر من الوجبات السريعة الخفيفة التى يعشقها الأبناء فالذلك نقدم لكم المقادير المطلوبة لتحضير فطائر الطاسة المحشية بعدة حشوات متميزه ومحببة .

الكثير من الأمهات لا تستطيع إعداد وجبة الإفطار بشكل يومي هذا لأنها تاخد وقت وجهد فى تجهيزه يوميا، فمن المعروف أن وجبه الافطار تحتوى على خبز وبعض من الأطعمة الاخرى، لذلك نقدم لكى طريقه عمل فطائر الطاسة المحشية التى يمكن تحضيرها فى دقائق معدودة فقط سوف تحصلين على قطعة خبز محمصه ولها حشوه شهيه تعطى الجسم القوه والحيوية والتغذية المطلوبة لمواصلة يومه بكل نشاط .

طريقة عمل فطائر الطاسة المحشية

المقادير المطلوبة لعمل فطائر الطاسة المحشية ;

1 كوب ونصف من الدقيق الأبيض

كوب ماء دافئ للعجن

ملعقة من البيكنج باودر

ربع ملعقه صغيره من الملح

3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

تشكيلة من الجبن المبشورة للحشوة حسب الرغبة

طريقة تحضير فطائر الطاسة المحشية

أولاً احضرى إناء عميق لنخل الدقيق المستعل فى هذه الطريقة ثم نقوم بإضافة الملح والبيكنج باودر ونقلب ثم نضيف اللبن البودرة ثم نضيف الماء مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة قابلة للفرد ولها شكل ناعم، نترك العجينة حتى ترتاح لمدة 15 دقيقة فقط ثم لفى العجينة على شكل اسطوانى وقطعيها اجزاء متساوية ثم قومى بتكوير العجينة كور صغيره ثم غطيها بكيس استريتش لمدة 20 دقيقة أخرى ثم افردى قطعة من العجين حتى تصبح خفيفة وشفافة ضعى الجبنة أو اى حشوة محببة اليكى ولفى العجينة بالشكل الذى ترغبين مدور أو رول اوشكل الفطير العادى ثم تدهن طاسة غير لاصقة بقليل من الزيت ونضع الفطيرة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح من كل جانب، وتكرر هذه الطريقة حتى تنفذ العجينة، وبالهنا والشفاء .