طريقة عمل بلح الشام المقرمش بمكونات بسيطة وسهلة أحلى من محلات الحلواني

بلح الشام من الحلويات التي تمتلك طعم مميز ورائحة جميلة ويعرف بقوامه الهش وطعمه اللذيذ الذي يميزه عن غيره من الحلويات، وهو من الحلويات التي تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشعبية التي يفضل تناولها الكثير من الناس، كما يتميز بشكل الجميل الذي يجذب عدد كبير من الناس إليه، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة بدل من شرائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الماء. ملعقتين من الزيت النباتي. 2 كوب دقيق. ملعقة كبيرة النشا. ملعقة صغيرة من السكر. 2 حبة من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة ملح. 2 كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بكل سهولة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضع بها الماء، والزيت، والملح، والسكر ثم نضعها على النار حتى تغلي.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والنشا مع التقليب المستمر بالمعلقة الخشبية حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.

بعد ذلك يرفع الوعاء من علي النار ونترك العجين حتى يبرد تماماً.

ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونقلب باستمرار حتى يختفي البيض تماماً وتصبح العجينة طرية.

نقوم بوضع العجين في كيس الحلواني ونقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم.

ثم نضع طاسة على النار ونضع بها كمية من الزيت ونتركها حتى يصبح الزيت دافئ.

ثم نقوم بوضع الأصابع في الزيت ونقلب على نار هادئة حتى تصبح الأصابع ذهبية اللون مثل الجاهزة تماماً.

ثم نقوم برفع الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرة مع التقليب المستمر حتى تشرب الأصابع جيداً.

نقوم برفع بلح الشام من الشربات ونضعها على طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

ملاحظات هامة عند عمل بلح الشام المقرمش

سوف نتعرف على بعض الملاحظات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات لذيذة الطعم وهى كما يلي:-