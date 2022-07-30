نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلها بيسعد الملايين شيكولاتة بونتي حضريها بنفسك واسعديهم في المقال التالي
تعد الشيكولاتة من أهم مسببات السعادة لذلك فإنه يوجد الملايين من الأشخاص حول العالم الذين يحبون تناول الشيكولاتة بشكل دائم، وعليه فإنه يوجد الكثير من التساؤلات حول طريقة عمل الشوكولاتة في البيت وبالأخص شيكولاتة بونتي اللذيذة التي يقبل على شرائها الكبار والصغار، وسوف نستعرض في هذا المقال طريقة صنع شيكولاتة بونتي في البيت بأقل تكلفة وبأسهل طريقة يمكن أن تعرفها بشكل عام كما أننا هذه الطريقة لن تأخذ منك الكثير من الوقت وسوف تحصل على افضل مذاق.
مكونات شيكولاتة بونتي
يمكنك أن تقوم بإعداد شيكولاتة بونتي في البيت بكل سهولة ولكن قبل أن تبدأ في تحضيرها عليك في البداية أن تقوم بتحضير كل المكونات اللازمة، وينبغي التأكد من أن هذه المكونات جيدة بالشكل الكافي حتى تحصل على شيكولاتة بجودة عالية ومن بين أهم المكونات التي سوف تحتاج إليها إليكم التالي:
- 500 جرام من الشيكولاتة ويجب أن يتم اختيار نوع شيكولاتة مضمون وجيد.
- ملعقة نشا صغيرة.
- رشة ملح.
- علبة من الحليب المكثف المحلى.
- عدد أربعة كوب من جوز الهند.
طريقة تحضير شيكولاتة بونتي
تستطيع بعد ان قمت بتحضير كافة المكونات التي سوف تحتاج إليها في صنع الشيكولاتة في البيت أن تبدأ على الفور في تحضير الشيكولاتة حيث أن الأمر كله لن يستدعي منك الكثير من الوقت ولكن ينبغي أن يتم الالتزام بالخطوات الصحيحة للتحضير لكي تحصل على المذاق المطلوب والنتيجة التي ترغب بها وتتمثل طريقة تحضير الشيكولاتة في التالي:
- احضر وعاء عميق.
- اسكب الحليب المكثف والنشا والملح وجوز الهند في الوعاء.
- قلب المكونات التي وضعتها في الوعاء بشكل جيد.
- بعد أن تتماسك المكونات مع بعضها البعض وتصبح عجينة قم بتشكيلها على شكل مستطيل.
- ابدأ في رص العجين على صينية بها ورق زبدة.
- فيما بعد قم بوضع هذه الصينية في الثلاجة لبعض من الوقت.
- نحضر الشيكولاتة عن طريق عمل حمام مائي لها.
- نقوم بتقليب الشيكولاتة بشكل جيد بالمعلقة إلى أن يتم التأكد تمامًا من أنها قد أصبحت مذابة كلها.
- نحضر عجين البونتي من الثلاجة.
- نقوم بأخذ كل قطعة منها ونضعها في الشيكولاتة ونتأكد من أن الشيكولاتة قد وصلت إليها من كل الجوانب.
- بعد ذلك نضع القطع كلها في صينية بها ورقة زبدة مرة أخرى وتوضع في الثلاجة إلى أن تبرد وتصبح متماسكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلها بيسعد الملايين شيكولاتة بونتي حضريها بنفسك واسعديهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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