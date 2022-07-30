أكلها بيسعد الملايين شيكولاتة بونتي حضريها بنفسك واسعديهم

تعد الشيكولاتة من أهم مسببات السعادة لذلك فإنه يوجد الملايين من الأشخاص حول العالم الذين يحبون تناول الشيكولاتة بشكل دائم، وعليه فإنه يوجد الكثير من التساؤلات حول طريقة عمل الشوكولاتة في البيت وبالأخص شيكولاتة بونتي اللذيذة التي يقبل على شرائها الكبار والصغار، وسوف نستعرض في هذا المقال طريقة صنع شيكولاتة بونتي في البيت بأقل تكلفة وبأسهل طريقة يمكن أن تعرفها بشكل عام كما أننا هذه الطريقة لن تأخذ منك الكثير من الوقت وسوف تحصل على افضل مذاق.

مكونات شيكولاتة بونتي

يمكنك أن تقوم بإعداد شيكولاتة بونتي في البيت بكل سهولة ولكن قبل أن تبدأ في تحضيرها عليك في البداية أن تقوم بتحضير كل المكونات اللازمة، وينبغي التأكد من أن هذه المكونات جيدة بالشكل الكافي حتى تحصل على شيكولاتة بجودة عالية ومن بين أهم المكونات التي سوف تحتاج إليها إليكم التالي:

500 جرام من الشيكولاتة ويجب أن يتم اختيار نوع شيكولاتة مضمون وجيد.

ملعقة نشا صغيرة.

رشة ملح.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

عدد أربعة كوب من جوز الهند.

طريقة تحضير شيكولاتة بونتي

تستطيع بعد ان قمت بتحضير كافة المكونات التي سوف تحتاج إليها في صنع الشيكولاتة في البيت أن تبدأ على الفور في تحضير الشيكولاتة حيث أن الأمر كله لن يستدعي منك الكثير من الوقت ولكن ينبغي أن يتم الالتزام بالخطوات الصحيحة للتحضير لكي تحصل على المذاق المطلوب والنتيجة التي ترغب بها وتتمثل طريقة تحضير الشيكولاتة في التالي: