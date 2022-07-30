نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سورية مجربة وفعالة لتبييض الوجه والرقبه واليدين في اسبوع فقط نتيجة مجربة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى خلطة طبيعية فعالة لتبييض الوجه والرقبه تتجه المؤشرات البحثيه دوما عن أفضل طريقة تفتيح البشرة حيث الصرف البشره سريعا والعوامل البيئية وينتج عنها ظهور حب الشباب والبقع الداكنة والنمش، ومن هنا يمكن المشكلة هتبدا الكثير من السيدات والفتيات في البحث عن وصفات طبيعيه لتوحيد لون البشرة ومن هذا المنطلق للغد اليوم ان نقوم بسرد على كل زوار موقعنا ثقفني الكرام وصفات طبيعيه لتبييض الوجه والرقبه واليدين مجربة وفعالة.

خلطة لتبييض الوجه واليدين في اسبوع

تعتبر وصفة الزبادي من أفضل الوصفات الطبيعية في الوجه واليدين بسرعة فائقة تحتوي على المواد الطبيعية الأساسية في تفتيح البشرة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

تمزج المكونات معا في وعاء صغير حتي يصبح لديكي خليط متجانس.

نضع الخليط على الوجه مع التدليك ويترك حتي مرور نصف ساعة قبل أن ويشطف بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

وصفة زيت الخروع لتبييض الوجه

بجانب الفوائد المتعددة التي يحتويها زيت الخروع سواء للشعر أو للبشرة يعمل ايضا على تفتيح البشرة ويجعلها رطبة كما يلعب دورا هاما في ازالة البقع الداكنة واخفاء تلنمش الذي يصيب البشرة ويعد من أكثر المشاكل التي تواجهها العديد من السيدات.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

الطريقة:

نأخذ كمية مناسبة من زيت الخروع، ونوزعها على الوجه واليدين وتترك حتي مرور ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع لتحقيق نتيجة إيجابية.

ماسك الليمون مع النشا وماء الورد

استخدم خلطه الليمون مع النشا وماء الورد في الكثير من المراكز التجميليه كونها تعمل سريعا على ازاله الطبقة الغامقة من البشرة وتفتيح الوجه سريعا ويمكن اعداد ماسك عصير الليمون مع النشا من خلال اتباع الخطوات التالية.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيره من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقتين من عصير الليمون

الطريقة

بعد خلط المكونات الثلاثه في وعاء جيدا جدا نبدا بتوزيع المزيج على الوجه والرقبه واليدين برفق باستخدام حركات دائريه ثم يترك الماسك حتى يجف لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي أن تكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

خلطة لتفتيح البشرة في يومين

مع وصفة الطماطم المذهلة في ازالة الطبقة الداكنة من على الجلد، ستصبح بشرنك افتح واكثر نقاء مثل بشرة الأطفال من خلال توزيع كمية من مفروم الطماطم على الوجه واليدين وتترك حتي مرور نصف ساعة ثم تشطف بالماء الفاتر.

وصفه زيت الخروع لترطيب البشرة

تعتبر وصفة زيت الخروع من الوصفات الفعالة في ترطيب البشرة وازاة البقع الداكنة، يحتوي زيت الخروع على الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة فمن خلال توزيع كميه مناسبة من زيت الخروع على الوجه و اليدين ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف من على الوجه بالماء الدافئ، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

ماسك الزبادي مع العسل النقي تفتيح البشره خلال يومين

يعتبر ماسك الزبادي مع العسل النقي من أفضل الوصفات الطبيعيه التي اثبتت فعاليتها مذهلة في تفتيح الوجه واليدين والرقبه ايضاً، فقط ما عليك هو خلط ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من الزبادي مع ملعقة من عصير الليمون ويوزع المزيج على الوجه بحركات دائريه رقيقه ويترك حتى مرور 30 دقيقة ثم يشطف من بعدها الوجه بالماء الفاتر، واحرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل اسبوع النتيجة ناجحة.

فوائد عصير الخيار لتفتيح البشرة وعلاج الرؤوس السوداء

تعتبر وصفة عصير الخيار اقوي الوصفات الطبيعية المستخدمة في حل مشاكل البشرة المتعددة منها قدرته في محارب دهون البشرة وذلك للبشرة الدهنية، ايضا هو عنصر اساسي في تبيض البشرة تدريجيا، مما يمنحها حيوية وإشراقًا، كما يستخدم عصير الخيار لتنظيف البشرة ويزيل المسام الرؤوس السوداء، وحين المواظبة في تطبيق عصير الخيار يوما على البشرة وعلى مدار أسبوع فقط سترين النتيجة المبهرة.