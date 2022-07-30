بخطوات بسيطة أصنعى حلوى العاشوارء بمذاق متميز ووزعيها على أفراد عائلتك احتفالاً بهذا اليوم

تحتفل الدول العربية والشعوب الإسلامية فى جميع أنحاء العالم بيوم عاشوراء الذى يعتبر يوم مهم يحتفلون به من العاشر من شهر محرم، ومن هنا بدأت الاحتفالات المصرية وفى الدولة الفاطمية الذين ابتكروا هذا الإحتفال بالمولد النبوي الشريف واحتفالات الدينية الأخرى فى منتصف شهر شعبان، فهو يوم له طقوس دينية مثل الصوم، الذى أوصى بها الدين الاسلامي، والعديد من المسلمين ابتكروا حلوى عاشوراء الذي يتم توزيعه على الأقارب والأصدقاء تيمنا بهذا اليوم فهو عبارة عن القمح والحليب والسكر والعديد من المكسرات المحببة الينا، مثل الزبيب وجوز الهند المبشور والفول السوداني والفستق واللوز، والكثير منا يعتقدون أن هذا الاحتفال نشأ فى الدولة العثمانية حيث تحتفل بها الدولة التركية بنفس اليوم والطريقة المصرية، ولا مع اختلاف بسيط وإضافة بعض الفواكه الجافه والطازجة، فالكثير منا يعتبرون طبق العاشوارء هو افضل والذ حلوى بسيطة غير مكلفة لها طعم متميز ومذاق طيب، فمن السهل تحضير حلوى العاشوارء بعدة طرق واطعمه مختلفة حسب الطلب فهى عادة يضاف إليها المكسرات أو السكر وتحمر فى الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي أو يضاف إليها القشطة والكريم شانتيه والعسل فهى هذا المقال نوضح كيفيه عمل حلوى العاشوارء بنفس الطريقة المصرية القديمة .

طريقة عمل حلوى العاشوارء

مقادير طبق العاشوارء ;

2 كوب من القمح

4 اكواب من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب ونصف من السكر حسب الطلب

4 ملاعق من النشا

6 اكواب من الماء

3 ملاعق لبن بودرة

كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من الزبيب

كوب مكسرات مشكلة للتزيين الاطباق

طريقة تحضير طبق العاشوارء بخطوات سهلة

اولا احضرى القمح وقومى بغسلة جيداً ثم انقعية فى الماء لمدة 12 ساعة أو طوال الليل ثم غيرى الماء وضعى الماء الكافية لغمر القمح وضعية على النار حتى الغليان، ثم هدى النار واتركيه حتى ينضج تماماً، لمدة 40 دقيقة، ثم ضيفى الحليب والسكر مع التقليب المستمر، ثم اخلطى اللبن البودرة مع النشا فى كوب ماء وضعية على العاشوارء مع التقليب حتى تصبح العاشوارء بقوام مناسب ثم ضيفى نصف كوب من جوز الهند وقلبى جيدا، الآن أصبحت حلوى العاشوارء جاهزة للتزين، افرغى حلوى العاشوارء فى اطباق وزينيها بالمكسرات والزبيب وجوز الهند ثم ضعيها فى الثلاجة، وتقدم بالهنا والعافيه .