نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي يساعد علي فرد الشعر وترطيبة تعلمي الطريقة خطوة بخطوة والنتيجة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تعاني العديد من السيدات والفتيات من وجود مشكلة الشعر المجعد والتي بالفعل قد تكون سبب في إزعاج الكثير من الناس، ولذلك قد يضطر الكثير منهم لاستخدام بعض المواد الكيماوية الضارة وايضًا المكلفة لعلاج هذه المشكلة، والان جئنا لكم بأفضل وصفات طبيعية تساعد في حل هذه المشكلة والتخلص من الشعر المجعد تمامًا وبدون اي أضرار أو تكاليف، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

استخدام الزيوت الطبيعية لفرد الشعر

وصفة سريعة ومكونات بسيطة بالزيوت الساخنة يمكنك تطبيقها بالطريقة التالية:

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند.

إناء أمن يصلح إستخدامه فى الميكروويف.

مشط خشب ذو أسنان واسعة.

منشفة.

طريقة التحضير:

يوضع الزيت لمدة لا تقل عن 20 ثانية داخل الميكروويف.

تدليك فروة الرأس مدة 15 إلى 20 دقيقة بالزيت الدافئ.

توزيع الزيت على الشعر بالمشط الخشبي بالتساوي.

قومي بتغطية الشعر بمنشفة ساخنة مبللة مدة لا تقل عن 40 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو جيدًا.

مشطي شعرك بالمشط الخشبي ذو الأسنان الواسعة، واتركى الشعر حتى يجف.

طريقة فرد الشعر بالحليب و العسل

لكل فتاه تبحث عن جمال الشعر، لكى طريقة سهلة وبسيطة وآمنة، وتحتوي على العديد من البروتين، الذي يغذي الشعر بدون جهد كالتالى:

المكونات:

ثلاثة ملاعق صغيرة من العسل.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وقومي بخلط الحليب مع العسل جيدًا.

ضعى الخليط على الشعر بالتساوي.

اتركى الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدًا.

تكرر الوصفة اسبوعيًا.

طريقة فرد الشعر بالفراولة والحليب

هي طريقة مفيدة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة بداخل كل منزل، لفرد تجاعيد الشعر بالفراولة والحليب إتبعي الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

4 حبات كبيرة من الفراولة.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير: