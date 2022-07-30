بدون تكلفة أصنعى المايونيز بطعم لذيذ وقوام كريمى ناعم مثل الجاهز

يعتبر المايونيز من اشهر المقبلات التى تقدم بجوار الاكلات فلا توجد أى مائدة خالية من المايونيز فإنه يضيف مذاق خاص للاكلات السريعة، ويسهل الهضم بشكل سريع، فالكثير من الكبار والصغار يفضلون تناول المايونيز بجانب البطاطس المحمره أو الفراخ المشويه أو الكرسبى، أنه شئ أساسى بجانب الوجبات اليومية، ايضا يمكنك تحضيره بعدة اطعمة فهو يتكون من البيض كامكون أساسى لاكن البعض منا لا يحبون طعم البيض فى المايونيز لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل المايونيز بدون بيض أو رائحة، فأغلبية المطاعم العالمية تتفنن فى تجهيز المايونيز لإدخالها فى السندوتشات السريعة الخفيفة التى يتم إضافة المايونيز بدون بيض داخلها لتعزيز الطعم للوجبه المقدمة، وتوفير التكلفة للنشاط التجاري، فإنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المختلفة التى تساعد على تحسين صحة الجسم وتقوية العظام، والحفاظ على شرايين القلب والأوعية الدموية، وحماية الجسم من الامراض السرطانية، كما أنه يعالج الأنيميا وفقر الدم ويحسن التقلبات المزاجية ويقوى العينين والزاكرة، أنه نزع بسيط جدا لاكن له أهمية كبيرة فى تحسين وظائف الجسم والشعور بالراحة وسرعة الهضم، فمن السهل تحضير المايونيز بدون بيض داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة ومتاحة لديكى فى هذا الموضوع نقدم لكم طريقة سهلة لصنع المايونيز بدون مجهود .

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

مكونات المايونيز بدون بيض ;

كوب من الزيت

ربع ملعقه صغيره من الملح

ملعقتين من الخل الابيض

كوب إلا ربع من الحليب السائل

فلفل حار حسب الرغبة

طريقة تحضير المايونيز

ضعى الحليب فى حلة المضرب الكهربائي واضربى جيدا ثم نقوم بإضافة الخل الابيض ثم الملح مع الاستمرار فى الخفق ثم أضيفي الزيت تدريجياً حتى تتجانس المكونات جيدا ويصبح الخليط كريمي القوام، يمكنك إضافة بعض النكهات المتميزه مثل الفلفل الحار وربع ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم لتغيير لونه، إذا تحبية ملون، ثم نقوم بوضع كمية المايونيز داخل علبة محكمة الغلق ونضعها داخل الثلاجة، بهذه الطريقة أصبح المايونيز جاهز لتناوله والاستمتاع بطعمه الجميل فمن الممكن دمجة داخل الوجبات السريعة التى تشتهر بوجود المايونيز اللذيذ .