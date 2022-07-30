كريم النشا والقرنفل روعة في إزالة التجاعيد ويزيل سواد السنين

كريم النشا والقرنفل يصنع المعجزات ويخلص البشرة من التجاعيد ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، ويقضي على البثور وحب الشباب الذي يشوه مظهر البشرة، ويعطي للبشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع وجميل، ويعمل على محاربة التجاعيد وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة نهائياً، وطريقة عمل الكريم في البيت بسيطة ومكوناته سهلة لا يخلو بيت منها وهو رائع في تبييض البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي إليها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل السحري

يمتلك الكريم بعض المكونات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من مغلي القرنفل. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. مقداره مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بدهن الوجه كل يوم بالكريم قبل النوم حتى نجعل البشرة نضرة وجميلة.

فوائد كريم النشا والقرنفل السحري للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-