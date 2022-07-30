نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والقرنفل روعة في إزالة التجاعيد ويزيل سواد السنين في المقال التالي
كريم النشا والقرنفل يصنع المعجزات ويخلص البشرة من التجاعيد ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، ويقضي على البثور وحب الشباب الذي يشوه مظهر البشرة، ويعطي للبشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع وجميل، ويعمل على محاربة التجاعيد وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة نهائياً، وطريقة عمل الكريم في البيت بسيطة ومكوناته سهلة لا يخلو بيت منها وهو رائع في تبييض البشرة وتوحيد لونها وإعادة لونها الطبيعي إليها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والقرنفل السحري
يمتلك الكريم بعض المكونات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- مقداره مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.
- ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بدهن الوجه كل يوم بالكريم قبل النوم حتى نجعل البشرة نضرة وجميلة.
فوائد كريم النشا والقرنفل السحري للبشرة
يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً.
- يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويعيد لها شبابها.
- كما يعمل على محاربة التجاعيد وعلامات المزعجة.
- يحتوي الكريم على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة.
- كما يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها.
- يجعل البشرة متفتحة ونضرة ويجدد الخلايا الميتة ويزيل الاسمرار.
- يجعل البشرة ناعمة وصافية تماماً من البثور والحبوب المزعجة التي تسبب الإحراج لكثير من السيدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والقرنفل روعة في إزالة التجاعيد ويزيل سواد السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.