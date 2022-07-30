نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على يدين كالحليب اصنعي خلطة بياض الثلج لتبييض اليدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة بياض الثلج من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح اليدين وجعلها بيضاء كالحليب وناعمة كبشرة الأطفال دون تدخل على كريمات كيميائية تؤدي في النهاية إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذه الخلطة على البشرة للحصول على نتائج مبهرة في الصيف، كما تتكون هذه الخلطة على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز والنشا وماء الورد ومكونات آخرى، ويعرف عن الأرز بفوائده الكثيرة للبشرة حيث أنه سر بياض الكوريات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة بياض الثلج السحرية والحصول على نتائج مبهرة ومضمونة.

مكونات عمل خلطة بياض الثلج

للحصول على أيادي بيضاء كالحليب يجب توافر بعض المكونات البسيطة لتحضير خلطة بياض الثلج هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من الأرز.

ملعقة من عسل النحل.

ربع كوب من ماء الورد.

عصير ليمونة.

ملعقة من النشا.

٢ كوب من الماء.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة بياض الثلج والحصول على يدين كالحليب يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الماء والأرز ونتركه حتى يغلي، بعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه ماء الورد والليمون مع إضافة العسل ونخلطها بشكل جيد. ثم نضع الأرز المغلي مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نضع الخليط في زجاجة ونغلقها بشكل جيد وندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة على اليدين والحصول على نتيجة رائعة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نضع من الخليط على اليدين لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بفركها بشكل دائري.

بعد ذلك نقوم بشطف اليدين بالماء الفاتر مع ترطيبها باستخدام ماء الورد لما له فوائد كثيرة للبشرة.

فهذه الخلطة تعمل على تفتيح اليدين بسرعة فائقة والحصول على بشرة ناصعة كالحليب.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد للنشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

فوائد الأرز للبشرة

هناك عدة فوائد للأرز المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-