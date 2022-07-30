أصنعى الروج الثابت بمكونات طبيعية وتمتعى بشفاه ناعمة وجذابه

يصنع الروج بالعديد من الدرجات والألوان المختلفة فهو ادات تجميل تعتبر من احلى المستحضرات التجميلية التى تعطى مظهر جمالى للمرأة، فالبعض منا لا يعرفون الروج المناسب لنوع الشفايف، مما يجعل شكلها مقشر ومقطع، فالذلك ينصح باستعمال هذا الروج الطبيعى الذى يتكون من مكونات طبيعية بسيطة وآمنه تماماً تعمل على تقوية وتغذية الشفاة وتتركها ناعمة الملمس ولها مظهر جذاب، كما أنه يوفر عليكى المال الذى تقدمين به على شراء المنتجات التجميلية مجهولة المصدر، فان الروج اختراع قديم جدا، تناول انتشارا على مر الزمان فأصبح جزء اساسي من أدوات التجميل للعناية بالبشرة واعطاء الفتيات الزينه المناسبة لها، فان الروج له أشكال وألوان مختلفة فلا تعرفين اختيار الدرجة المناسبة لكى لذلك يفضل عمل الروج الطبيعى داخل المنزل باللون الذى ترغبين به لتتجنبين الآثار الجانبية التى يحدثها الروج الجاهز، فإنه عبارة عن خليط طبيعى مكون من أهم المكونات التى تعمل على تنعيم وترطيب الشفايف وجعلها مورده طبيعى بدون اى مجهود، كما أنها تساعد على تقشير الجلد الميت وازالة البقع الداكنة بجانب الفم، وتعالج التشققات الجلدية الخطيرة التى تتسبب فى النزيف، فإنه عادة يستخدم لتلوين الشفاة ولاكن ايضا يعمل على معالجتها بشكل فورى، ويمنح الاحساس بالثقة بالنفس وتشعر المرأة بالسعادة لظهورها بإطلالة مثيرة وجذابة، لذلك نقدم فى هذا الموضوع طريقة سهلة وبسيطة لعمل الروج الطبيعى الثابت بالالوان طبيعية دائمة .

طريقة عمل روج طبيعى فى المنزل

المكونات المطلوبة لعمل الروج الثابت ;

ملعقة من زبدة الكاكاو

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

1 ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقتين من ماء البنجر المبشور

ربع كوب من الماء

طريقة تحضير الروج الطبيعى

أولا نحضر اناء نضع به كمية مناسبة من الماء ثم نضيف إليها ملعقتين من ماء البنجر ثم نقوم بوضعها على النار حتى يغلى الماء وبعد ذلك نضيف زبدة الكاكاو و زيت اللوز الحلو و والفازلين ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات تماماً ثم نقوم برفع المكونات من على النار حتى تبرد تماما، ثم نخفق المكونات جيداً باستعمال المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام متماسك ثم احضرى علبة لها غطاء محكم ثم ضعى خليط الروج داخلة واغلقى العلبة جيدا وضعيها داخل الثلاجة لمدة 10 ساعات، وبعد ذلك استخدمى الروج فأصبح جاهز لتلوين الشفايف وجعلها مورده طبيعى وبصورة جذابه .