نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر المقرمش بأبسط الطرق وأقل المكونات في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت التمر، تعد من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت والأمهات لتقوم بإعداده لأسرتها وأولادها في المنزل بطريقة صحية ومضمونة واقتصادية، فتنال إعجاب الجميع وتكون ألذ وأفضل من البسكويت التمر الجاهز الذي يتم بيعه في محلات الحلويات وبأسعار مرتفعة، وفي السطور التالية سوف نعرض لربات البيوت طريقة مضمونة وناجحة لعمل بسكويت التمر.
طريقة عمل بسكويت التمر
يتكون بسكويت التمر من عدة مكونات هامة جدًا، وتلك المكونات كما يلي:
- كوب من الزبدة المذابة.
- حوالي نصف كوب فقط من السكر البودر.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة ذات حجم صغير من الفانيلا سواء البودر أو السائلة، وذلك على حسب المتوفر.
- 2 كوب وثلاثة أرباع الكوب دقيق أبيض.
مكونات الحشوة:
- واحد كوب وربع عجوة أو التمر المنزوع النوى.
- واحدة ملعقة كبيرة من الزبدة.
- سوف نحتاج إلى نصف ملعقة من كل من الهيل المطحون والقرفة.
طريقة التحضير
كما سبق وذكرنا لكم متابعينا الكرام أن طريقة عمل بسكويت التمر تعد من أسهل الطرق، وهي جاءت كما يلي:
- يتم وضع كلًا من الزبدة المذابة مع السكر داخل العجانة الكهربائية، وذلك يكون على السرعة المتوسطة لمدة 2 : 3 دقائق فقط حتى يتم خلطهما معًا ويتشكل لدينا خليط تشبه الخليط الكريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض إلى خليط السكر والزبدة الكريمي داخل العجان الكهربائي والاستمرار في خلط كافة المكونات مرة أخرى مع بعضها البعض جيدًا.
- يتم أيضًا إضافة الفانيليا، وبعدها نضيف الدقيق، ثم تشغيل العجان مرة أخرى حتى تمام الامتزاج، وذلك حتى تصبح لدينا عجينة.
- يفضل عدم العجن كثيراً، نقوم بتجميع العجينة وجعلها على شكل قرص دائري.
- بعدها يتم تغليف العجينة باستخدام ورق نايلون.
- نترك العجينة داخل الثلاجة، وذلك لمدة حوالي 30 دقيقة.
تحضير حشوة التمر:
- يتم تحضير الحشوة مع الزبدة والهيل والقرفة، وذلك عن طريق تقليب تلك المكونات مع بعضها بصورة جيدة، حتى تصير لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة.
- نبدأ في تقسيم الحشوة إلى كرات ذات حجم متوسط.
- نقوم برص الحشوة حتى تصبح مثل الحبل ذات السُمك المتوسط في الحجم.
- يتم تجهيز الفرن، وذلك بتشغيله على درجة 180 درجة مئوية.
- أيضًا نبدأ في تجهيز الصواني المخصصة للخبز، ثم يتم وضع ورق الزبدة داخل الصواني.
- نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نأخذ جزء منها ونقوم برصها حتى تصبح بشكل مستطيل وبحجم صغير.
- نضع بداخلها حبل التمر بداخل المستطيل ثم يتم غلقه عليها.
- نقوم بتشكيل البسكويت عن طريق الضغط عليه باستخدام أسنان شوكة الطعام.
- بعدها يتم تقسيم البسكويت من خلال سكين حاد إلى أسطوانات تكون متساوية في حجمها ثم يرص البسكويت داخل الصواني.
- يتم ترك مسافة مناسبة بين كل قطعة والأخرى.
- تدخل الصواني الفرن الساخن، ثم تخبز لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 دقائق حتى يصير لونه ذهبي.
- بعد ذلك نخرج البسكويت من الفرن وعندما يبرد يقدم في الأطباق ويمكن تناوله في الصباح مع الشاي أو الحليب وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر المقرمش بأبسط الطرق وأقل المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.