أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر المقرمش بأبسط الطرق وأقل المكونات

طريقة عمل بسكويت التمر، تعد من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت والأمهات لتقوم بإعداده لأسرتها وأولادها في المنزل بطريقة صحية ومضمونة واقتصادية، فتنال إعجاب الجميع وتكون ألذ وأفضل من البسكويت التمر الجاهز الذي يتم بيعه في محلات الحلويات وبأسعار مرتفعة، وفي السطور التالية سوف نعرض لربات البيوت طريقة مضمونة وناجحة لعمل بسكويت التمر.

طريقة عمل بسكويت التمر

يتكون بسكويت التمر من عدة مكونات هامة جدًا، وتلك المكونات كما يلي:

كوب من الزبدة المذابة.

حوالي نصف كوب فقط من السكر البودر.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة ذات حجم صغير من الفانيلا سواء البودر أو السائلة، وذلك على حسب المتوفر.

2 كوب وثلاثة أرباع الكوب دقيق أبيض.

مكونات الحشوة:

واحد كوب وربع عجوة أو التمر المنزوع النوى.

واحدة ملعقة كبيرة من الزبدة.

سوف نحتاج إلى نصف ملعقة من كل من الهيل المطحون والقرفة.

طريقة التحضير

كما سبق وذكرنا لكم متابعينا الكرام أن طريقة عمل بسكويت التمر تعد من أسهل الطرق، وهي جاءت كما يلي:

يتم وضع كلًا من الزبدة المذابة مع السكر داخل العجانة الكهربائية، وذلك يكون على السرعة المتوسطة لمدة 2 : 3 دقائق فقط حتى يتم خلطهما معًا ويتشكل لدينا خليط تشبه الخليط الكريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض إلى خليط السكر والزبدة الكريمي داخل العجان الكهربائي والاستمرار في خلط كافة المكونات مرة أخرى مع بعضها البعض جيدًا.

يتم أيضًا إضافة الفانيليا، وبعدها نضيف الدقيق، ثم تشغيل العجان مرة أخرى حتى تمام الامتزاج، وذلك حتى تصبح لدينا عجينة.

يفضل عدم العجن كثيراً، نقوم بتجميع العجينة وجعلها على شكل قرص دائري.

بعدها يتم تغليف العجينة باستخدام ورق نايلون.

نترك العجينة داخل الثلاجة، وذلك لمدة حوالي 30 دقيقة.

تحضير حشوة التمر: