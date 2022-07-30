طريقة عمل الكبة السورية المقلية الأصلية بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل الكبة السورية هي أكثر ما تبحث عنه النساء السوريات أو المصريات أو غيرها من الجنسيات العربية المختلفة، فالكبة عبارة عن أكلة عربية شرقية تشتهر بها دول الشام مثل فلسطين وسوريا والعراق والأردن ولبنان، والكبة تختلف في طريقة إعدادها وتحضيرها من دولة عربية لأخرى، واليوم سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبة على الطريقة السورية.

طريقة عمل الكبة السورية

المكونات:

يوجد عدة مكونات تدخل في تحضير الكبة، وهذه المكونات جاءت كما يلي:

واحد كيلوغرام من البرغل الناعم المطحون.

كذلك سوف نحتاج إلى كيلوغرام من اللحمة الحمراء بدون دهون وتكون مفرومة فرم ناعمًا.

حبة واحدة من البصل ذات حجم متوسط، أيضًا تكون مفرومة فرم ناعمًا.

واحد ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

كذلك سوف نحتاج واحد ملعقة ذات حجم صغير من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

حوالي نصف ملعقة ذات حجم صغير من الكمون الناعم.

واحد ملعقة صغيرة ملح طعام.

طريقة التحضير:

تعتبر طريقة عمل الكبة السورية أسهل وألذ أنواع الكبة، وجاءت تلك الطريقة السهلة كالآتي: