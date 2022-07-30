نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبة السورية المقلية الأصلية بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية في المقال التالي
طريقة عمل الكبة السورية هي أكثر ما تبحث عنه النساء السوريات أو المصريات أو غيرها من الجنسيات العربية المختلفة، فالكبة عبارة عن أكلة عربية شرقية تشتهر بها دول الشام مثل فلسطين وسوريا والعراق والأردن ولبنان، والكبة تختلف في طريقة إعدادها وتحضيرها من دولة عربية لأخرى، واليوم سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبة على الطريقة السورية.
طريقة عمل الكبة السورية
المكونات:
يوجد عدة مكونات تدخل في تحضير الكبة، وهذه المكونات جاءت كما يلي:
- واحد كيلوغرام من البرغل الناعم المطحون.
- كذلك سوف نحتاج إلى كيلوغرام من اللحمة الحمراء بدون دهون وتكون مفرومة فرم ناعمًا.
- حبة واحدة من البصل ذات حجم متوسط، أيضًا تكون مفرومة فرم ناعمًا.
- واحد ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- كذلك سوف نحتاج واحد ملعقة ذات حجم صغير من القرفة الناعمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.
- حوالي نصف ملعقة ذات حجم صغير من الكمون الناعم.
- واحد ملعقة صغيرة ملح طعام.
طريقة التحضير:
تعتبر طريقة عمل الكبة السورية أسهل وألذ أنواع الكبة، وجاءت تلك الطريقة السهلة كالآتي:
- يتم في بداية الأمر نقع البرغل داخل كمية مناسبة من الماء، وذلك لمدة حوالي 20 دقيقة.
- نقوم بعدها بوضع البهارات اللازمة فوق اللحم المفروم لدينا، ثم يتم تقليبه بشكل جيد.
- نضع البرغل داخل الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه رشه صغيرة من ملح الطعام وتخلط جميع المكونات جيدًا مع بعضهما البعض.
- في مقلاة على النار نضع بها ملعقة من السمن، ثم نضع البصل المفروم بها حتى يتم تشويحه ويصبح لونه ذهبي.
- نقوم بعدها بإضافة اللحم المفروم فوق البصل، ثم يتم تقليبه بصورة جيدة.
- ثم نقوم بإضافة كافة البهارات التي لدينا.
- عندما نلاحظ أن لون اللحم تحول إلى اللون البني نقوم بإطفاء الموقد ونرفع المقلاة من فوق النار.
- نحضر بعدها عجينة البرغل التي تم تحضيرها داخل الخلاط الكهربائي.
- نبدأ في تشكيل الكبة السورية من خلال أخذ قطعة مناسبة باليد من عجينة البرغل ثم القيام بجعلها كروية، وذلك على حسب الحجم الذي تريده.
- بعد ذلك نقوم بفرد قطعة البرغل ثم نضع بداخلها حشوة اللحم المفروم مع البصل التي تم إعدادها.
- ثم بعد ذلك نحرص على غلق الكبة بشكل جيد.
- نحضر مقلاة ونضعها فوق النار المتوسطة ونضع بداخلها كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- نبدأ في وضع الكبة داخل الزيت الساخن، وعندما يتحول لون الكبة إلى اللون البني يتم إخراجها من الزيت، ثم توضع على مناديل المطبخ حتى يتم تصفيتها من أي زيوت بها.
- تقدم الكبة مع السلطة والخبز السوري وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبة السورية المقلية الأصلية بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.