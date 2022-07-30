لقمة الباشا التركية بحشو جديد بدون كريمة

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لقمة الباشا التركية من أطيب التحليات الباردة التي يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة، وهى طريقة مميزة لتقديم المهلبية بشكل فاخر مثل المحلات، كما يمكنك إعدادها لضيوفك في المناسبات فهى سريعة وسهلة التحضير، كما أنها مغذية لأطفالك لاحتوائها على مكونات لها قيمة غذائية عالية فهى تتكون بشكل أساسي من الحليب بالإضافة إلى باقي المكونات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل لقمة الباشا التركية بدون كريمة. مكونات لقمة الباشا

سنقدم لكم فيما يلي المكونات التي نحتاج إليها لعمل حلوى لقمة الباشا التركية: كوب من الدقيق (150 جرام).

5 أكواب من الحليب (لتر وربع 1250 مللي).

كوب إلا ربع من السكر (170 جرام).

ربع كوب من الزبدة (50 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف جوز هند. مكونات الحشو

200 جرام بسكويت سادة بطعم الكاكاو.

علبة من القشطة أو 2 ثمرة موز مهروس. طريقة التحضير

سنقدم لكم فيما يلي خطوات تحضير حلوى لقمة الباشا: حضري صينية مقاس 45 في 30 وقومي بتوزيع كوب ونصف من جوز الهند طبقة متساوية لتكون جاهزة. في إناء عميق ضعي كوب إلا ربع من السكر مع كوب دقيق وخمس أكواب من الحليب وقلبي المكونات على البارد. ثم نضع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام . أضيفي ربع كوب من الزبدة وملعقة صغيرة من الفانيليا وقلبي حتى تختفي الزبدة ثم أطفئي النار. أضيفي الخليط مباشرةً في الصينية فوق طبقة جوز الهند بشكل متساوي واتركي الصينية تبرد لمدة 30 دقيقة في حرارة الغرفة. نخلط البسكويت السادة المطحون مع علبة من القشطة أو ثمرتين من الموز المهروس، وقلبي المكونات حتى تمتزج وتصبح مثل العجينة . ثم قطعي طبقة المهلبية الموجودة في الصينية إلى مربعات كبيرة بعد أن تبرد وتتماسك، ثم ضعي كمية من عجينة البسكويت في طرف كل مربع . لفي كل مربع على شكل رول بمساعدة ملعقة كبيرة مسطحة. ضعي لقمة الباشا في طبق التقديم، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك جيداً قبل التقديم. تزين بالشوكولاتة السائلة والمكسرات على حسب الذوق، ثم تقدم بألف صحة وعافية. حلى السميد البارد المكونات 2 كوب سميد.

كوب ونصف سكر.

2 كوب ونصف ماء ساخن.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

آيس كريم فانيليا. طريقة التحضير نضع الزبدة في مقلاة ساخنة على نار متوسطة، ثم نضيف السميد مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي. نضيف السكر مع استمرار التقليب لمدة دقيقتين، ثم نضيف الماء الساخن ونقلب حتى تختفي أي تكتلات. نترك المكونات على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار، ونضيف الفانيليا. نترك السميد يبرد، ثم نضع طبقة من السميد في أكواب التقديم. نضع طبقة من آيس كريم الفانيليا، ثم نضيف طبقة ثانية من السميد ونزينها بالمكسرات. ثم ندخل الأكواب الثلاجة لحين التقديم. عمر شويل - جدة لقمة الباشا التركية بحشو جديد بدون كريمة - ثقفني

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