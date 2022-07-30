خلى شعرك زى الهنود تطويل للركب بالخلطة الجبارة لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط نهائيا في 7 ليالي

يتميز شعر الهنديات بكثافته ونعومته وطوله، وهو ما تتمناه كل فتاة؛ لذا فجميعهن يبحثن عن السر وراء جمال شعر الهنديات، ومن خلال سطور مقالنا هذا، سوف نعرض لكم أهم الوصفات الهندية المميزة للشعر، والتي يكمن فيها سر الشعر الطويل الكثيف الناعم الذي تتمتع به الهنديات على مر الزمان، علمًا بأن هذه الوصفات من مواد طبيعية متوفرة وغير مكلفة، ويسهل استخدامها، كما أنها فعالة في العناية بالشعر.

وصفة الأملا أو عنب الثعلب الهندي

يتميز نبات عنب الثّعلب الهندي، المعروف باسم (الأملا)، باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، وهي عناصر معززة لنمو الشعر وتكثيفه.

مكونات وصفة الأملا للشعر

تتكون وصفة الأملا مما يلي:

ملعقة من نبات الأملا المطحون.

بالإضافة إلى ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير الوصفة

حصري وصفة الأملا كالتالي:

قومي بمزج المكوّنات المذكورة حتى تتكون عجينة.

بعد ذلك، ضعي العجينة الشعر وفروة الرأس، واتركيها على الشعر حتى تجف.

ثم قومي بغسل الشعر بماء فاتر.

وصفة عصير البصل للشعر

يعمل عصير البصل على وقف تساقط الشعر، ويساعد على كثافته ويحفز نموه؛ وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من عنصر الكبريت.

كما يحتوي عصير البصل على كل من: المنجنيز والبيوتين، ومادة الفلافونويدات، وكذلك فيتامين C، وحمض الفوليك، والفسفور، والنّحاس، والتي تساعد على تحسين صحة الشعر وتعزز نموه.

نحتاج في وصفة عصير البصل للتالي:

عصير بصلة كبيرة.

بضع قطرات زيت الخزامى.

طريقة إعداد الوصفة

يتم تحضير هذه الوصفة كالتالي:

قومي بخلط المكونات.

ثم دلكي فروة الرأس بالخلطة باستخدام أطراف الأصابع.

اتركي الخلطة على الرأس لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك، قومي بغسل الشعر بشامبو مناسب بدون كبريت.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.

زيوت الشعر التي تستخدمها الهنديات

اعتادت النساء في الهند على استعمال زيت الشعر منذ القدم؛ وذلك بغرض حمايته من الجفاف والحفاظ على مظهره الناعم اللامع.

كما يعمل زيت الشعر على تغذية بصيلات الشعر، ومن ثم وقفت التساقط، وزيادة كثافة الشعر وطوله.

ومن الزيوت التي تستخدمها النساء للشعر في الهند، ما يلي:

زيت جوزالهند. زيت اللوز الحلو. زيت الزيتون. زيت الأرجان. كما قد يتم عمل خلطة من هذه الزيوت، واستخدامها للشعر للحصول على نتائج أفضل؛ بسبب تضافر فوائد هذه الزيوت معًا.

ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر