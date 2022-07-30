الكيكة الإسفنجية ب 3 بيضات لكل التورتات وبدون محسن

يجد الكثيرون صعوبة في عمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بنفس طعم وقوام الجاهز، ولذا يتم البحث دائماً عن طريقة سهلة لعمل الكيك الإسفنجي لاستخدامه في عمل التورتات في المناسبات بدلاً من شرائها بأسعار مكلفة، ولنجاح عمل الكيكة التزمي سيدتي بالمقادير المحددة للمكونات وبالترتيب الصحيح لخطوات التحضير للحصول على كيكة ناجحة من أول مرة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل الكيكة الإسفنجية بمكونات إقتصادية.

مكونات الكيكة الإسفنجية



نحتاج لعمل الكيكة الإسفنجية بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات التي نحتاجها بالمقادير المضبوطة التي تعطي كيكة ناجحة من أول مرة:

كوب إلا ربع دقيق (105 جرام).

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر (100 جرام).

نصف كوب ماء (120 مللي).

3 بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير



يمكنك بكل سهولة عمل الكيك الإسفنجي بقوام خفيف جداً بشرط اتباع خطوات طريقة التحضير التالية: