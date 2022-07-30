نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة الإسفنجية ب 3 بيضات لكل التورتات وبدون محسن في المقال التالي
يجد الكثيرون صعوبة في عمل الكيكة الإسفنجية في المنزل بنفس طعم وقوام الجاهز، ولذا يتم البحث دائماً عن طريقة سهلة لعمل الكيك الإسفنجي لاستخدامه في عمل التورتات في المناسبات بدلاً من شرائها بأسعار مكلفة، ولنجاح عمل الكيكة التزمي سيدتي بالمقادير المحددة للمكونات وبالترتيب الصحيح لخطوات التحضير للحصول على كيكة ناجحة من أول مرة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل الكيكة الإسفنجية بمكونات إقتصادية.
مكونات الكيكة الإسفنجية
نحتاج لعمل الكيكة الإسفنجية بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات التي نحتاجها بالمقادير المضبوطة التي تعطي كيكة ناجحة من أول مرة:
- كوب إلا ربع دقيق (105 جرام).
- رشة من الملح.
- نصف كوب من السكر (100 جرام).
- نصف كوب ماء (120 مللي).
- 3 بيضات كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
يمكنك بكل سهولة عمل الكيك الإسفنجي بقوام خفيف جداً بشرط اتباع خطوات طريقة التحضير التالية:
- في إناء نظيف وجاف ضعي بياض البيض مع رشة من الملح وملعقة كبيرة من الخل للتخلص نهائياً من رائحة البيض كما يساعد الخل في ارتفاع الكيكة وجعلها هشة للغاية.
- قومي بخفق المكونات السابقة بمضرب كهربي جاف تماماً حتى يزيد حجم البياض سريعاً ويتماسك.
- ثم أضيفي السكر وكرري الخفق السريع حتى يصبح قوام الخليط كريمي.
- نضع صفار البيض في إناء عميق مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة، ونخفق بالمضرب الكهربي لمدة خمس دقائق، ثم نضيف نصف كوب من الماء ونستمر في الخفق لمدة دقيقة.
- اخلطي كوب إلا ربع من الدقيق مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وقلبي جيداً .
- انخلي الدقيق والبيكنج بودر بمصفاة سلك على صفار البيض مع التقليب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.
- نضيف خليط الكيكة على بياض البيض بالتدريج مع التقليب الهادئ من أسفل لأعلى حتى نحافظ على الهواء داخل الكيكة.
- ثم ضعي خليط الكيكة في صينية مقاس 18 مدهونة ومبطنة بورق الزبدة من القاع وعلى الجوانب.
- نطرق الصينية برفق لإخراج الهواء الزائد.
- ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً ( تسخن الفرن قبل خبز الكيكة بربع ساعة) في الرف الأوسط على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 40 إلى 50 دقيقة.
- بعد مرور 40 دقيقة نختبر نضج الكيكة بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج.
- عند تمام النضج نطفئ الفرن، ونترك الكيكة داخل الفرن حوالي خمس دقائق حتى لا تهبط.
- تقلب الكيكة على صينية، وتترك لتبرد تماماً ثم تقطع 3 طبقات وتزين على حسب الذوق.
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