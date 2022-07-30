نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر، مما لاشك فيه بحث كل سيدة وفتاة عن وصفات طبيعية تساعدهن على إزالة الشعر الزائد من الجسم بدون الشعور بألم، وفي أقل وقت ممكن، بسبب انشغال المرأة بالكثير من المسؤوليات الأخرى، والتي لا تدع لها متسع من الوقت للاهتمام بنفسها بشكل فعال، ويلعب كل من النشا وزيت الزيتون دوراً فعالاً في التخلص من الشعر الزائد بدون الشعور بألم، وذلك يعود إلى فعالية النشا في تحفيز سقوط الشعر، وكذلك يساهم زيت الزيتون في إزالة الشعر، علاوةً على ترطيبه للبشرة، ومنحها العناصر الغذائية التي تحتاجها، بما يمنحها مظهراً حيوياً وجذاباً. وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر المكونات 3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتان من نشا الذرة. طريقة التحضير قومي بخلط النشا مع زيت الزيتون في إناء مناسب الحجم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اغسلي بشرة وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب، ثم جففيها.

افردي الماسك على بشرتك، ثم ابدئي بفرك الماسك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اتركي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر والغسول.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة النشا ودقيق الذرة لإزالة الشعر بضع قطرات من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من دقيق الذرة. طريقة التحضير قومي بخلط زيت الزيتون مع النشا جيداً في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي الدقيق إلى الخليط، مع التقليب المستمر، إلى أن تحصلي على خليط كريمي متجانس القوام.

طبقي الخليط على بشرتك أو المناطق التي ينمو بها الشعر الزائد.

ابدئي بفرك الخليط على بشرتك لمدة دقائق، ثم اتركيه على بشرتك لمدة لا تتعدى ال 30 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

وستلاحظين خلو جسمك من أي شعر زائد، وقلة نموه مع تكرار الوصفة لمدة شهر واحد.

وجديراً بالذكر أن نتائج تلك الوصفات قد تظهر بعد مرور أسبوع أو أسبوعان أو حتى 3 أسابيع، وفقاً لطبيعة جسم السيدة أو الفتاة التي تستخدم تلك الوصفات، لذلك عليك سيدتي تكرار تلك الوصفات العديد من المرات، إلى أن يمكنك الحصول على النتيجة التي تسعين لها. عمر شويل - جدة وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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