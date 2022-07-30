نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الكركم للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

دلكة الكركم للجسم، إن أكثر ما يشغل بال العروس قبل يوم زفافها هو كيفية تفتيح جسمها والتخلص من أي تصبغات أو بقع داكنة موجودة بجسمها في أقل وقت ممكن، حتى لا تتعرض للإحراج أمام الآخرين وأهمهم زوجها، لذلك نقدم لك في هذا المقال دلكة مخصصة لتبيض جسم العروس في أقل وقت ممكن، وباستخدام الكركم وخلطه عناصر ومكونات طبيعية، آمنة تماماً على البشرة، وتعد دلكة الكركم من أشهر الدلكات الفعالة في تبيض جسم العروس، والعمل على توحيد لونه، بما يجعل العروس تشعر بالانتعاش، بما يمنحها الثقة بنفسها. طريقة عمل دلكة الكركم للجسم المكونات ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من المسك المطحون. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات معاً في إناء كبير الحجم، وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

ضعي الخليط الناتج في علبة كبيرة محكمة الغلق.

قومي بغسل جسمك جيداً بالماء وسائل الاستحمام جيداً.

ابدئي بفرد الدلكة التي قمتي بتحضيرها على كامل أجزاء جسمك.

افركيها على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق (حتى يتم التخلص من كل الخلايا الميتة).

اتركي الدلكة على جسمك لمدة نصف ساعة، أو حتى تجف تماماً.

أضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون على جسمك، ثم أعيدي تدليكه للمرة الثانية.

وأخيراً اغسلي جسمك جيداً بالماء والصابون، إلى أن تتخلصي من كل كمية الدلكة.

احرصي على ترطيب بشرتك الرطبة، باستخدام نوع كريم مرطب قوي، لحماية بشرتك من الجفاف.

وستلاحظين حصولك على بشرة ناعمة بيضاء ولامعة من أول استعمال. دلكة الكركم والليمون لتبيض الجسم كله ملعقتان من الكركم المطحون.

حبة واحدة من الليمون.

كوب من الدقيق.

فنجان صغير من الجلسرين.

كوب واحد من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد.

افردي الماسك على بشرة جسمك، مع التدليك المستمر لمدة 3 دقائق.

اتركي الماسك حتى يجف تماماً.

ثم قومي بعد ذلك بغسل جسمك بالماء الفاتر والصابون.

كرري تلك الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. عمر شويل - جدة دلكة الكركم للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة الكركم للجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تتخيلي بياض فوري للأماكن الغامقة والتصبغات من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.