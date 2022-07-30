مكون طبيعي لتطويل أظافرك وتقويتها هيخليها لا تتكسر بسهولة رائع في نتيجته الفعالة

العديد من النساء تعاني من أظافر ضعيفة وهشة تتكسر بسهولة، وذلك له عدة أسباب، مثل النظام الغذائي غير الصحي، أو ضعف التغذية، لذا تمت الإشارة إلى عدة وصفات طبيعية بمكونات منزلية، وذلك من أجل تقوية الأظافر، ومن الجدير بالذكر أن التقليل من استخدام مستحضرات التجميل الصناعية على الأظافر يساعد وبشكل قوي على المحافظة عليها سليمة وذلك على عكس اللذين يكثرون من استخدام تلك المستحضرات حيث يعرضوا أظافرهم للتآكل.

مكون طبيعي لتطويل أظافرك وتقويتها

إن عصير الليمون يحتوي على فيتامين ج، والذي من فوائده أنه يساعد على إطالة الأظافر، وكذلك فإن عصير الليمون يساهم في منح الأظافر لونًا أفتح ويزيل البقع منها.

يتم وضع قطعة من القطن في عصير الليمون وغمسها في الأظافر في الحال، ومن أجل الحصول على نتيجة افضل، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا، مع الحفاظ على استعمال مرطب.

وأيضًا يمكن وضع بضع قطرات من عصير االليمون إلى ملعقتين زيت زيتون، ويتم تركهم في الميكروويف لما يقارب 15 ثانية.

ويتم تدليك الأظافر بالمخلوط ويوضع لمدة نصف ساعة، أو يمكن وضعه ليلًا قبل النوم ويترك حتى الصباح، وذلك من أجل نتيجة أفضل.

زيت جوز الهند للأظافر

إن زيت جوز الهند غني بخصائص ضد الفطريات، ولذلك فهو يعطي الأظافر ترطيبًا وقوة.

يتم وضع زيت جوز الهند لما يقارب 20 ثانية في الميكروويف.

ثم يوضع على الأظافر، وتغطى اليدان بقفازات من القطن ليست سميكة، وذلك قبل النوم ويترك حتى الصباح.

خل التفاح للأظافر

إن خل التفاح يساهم في منح الأظافرالقوة، وكذلك هو مكون غني بدواء ضد الفطريات، وبذلك، يتم استخدام خل التفاح لمعالجة التهابات الأظافر الفطرية.

يتم وضع خل التفاح في إناء ويتم إضافة الماء الدافىء إليه، ثم توضع اليدان والقدمان في الإناء لما يقارب 20 دقيقة.

ويمكن زيادة هذه الفترة، ثم بعدها يتم إمرار منشفة على اليدين والقدمين وتجفيفهما جيدًا، وتكرر هذه العملية مرتين في اليوم.

زيت الثوم للأظافر