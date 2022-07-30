نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد والخشن اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين في المقال التالي

كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد، أثبتت الدراسات العلمية والتجارب أن كريم البانثينول يلعب دوراً حيوياً في فرد الشعر المجعد، إلى جانب تنعيمه وترطيبه، وحمايته من التقصف والهيشان، لذلك أصبح يتم استخدامه في الكثير من الوصفات الخاصة بفرد الشعر، وترجع أهمية كريم البانثينول إلى أنه يحتوي على فيتامين (ب5)، والذي يعمل بدوره على تجديد ألياف الشعر، بما يعمل على تقوية بصيلة الشعر، ومنحها القوة واللمعان، بما يظهر الشعر بمظهر صحي حيوي وناعم، وفيما يلي نستعرض الوصفات والخلطات الطبيعية الخاصة بفرد الشعر باستخدام كريم البانثينول مع مزجه مع عناصر ومكونات طبيعية أخرى: طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد المكونات أنبوبة كريم البانثينول.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بإذابة زيت جوز الهند من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم اخلطي كريم البانثينول مع زيت جوز الهند المذاب في وعاء مناسب الحجم، حتى يتجانس قوامهما.

افردي الماسك الناتج على كامل أطراف شعرك.

انتظري لمدة 3 ساعات، ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة كريم البانثينول وزيت الزيتون لفرد الشعر المجعد أنبوبة كريم بانثينول.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

3 ملاعق من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير قومي بخلط كريم البانثينول مع زيت الزيتون في إناء مناسب الحجم، حتى يمتزجا جيداً معاً.

نضيف زيت اللوز الحلو إلى الخليط، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك على شعرك مع ترك مسافة 3 سم عن فروة الرأس.

قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام.

انتظري لمدة ساعتان، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو، إلى أن تتأكدي من التخلص من كل بقايا الماسك.

ثم بعد ذلك قومي بفرد كمية بسيطة من البلسم على شعرك، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، وستلاحظين حصولك على شعر مفرود وناعم في أقل فترة زمنية ممكنة. عمر شويل - جدة كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد والخشن اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد والخشن اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.