نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعي بدون حناء أو اكسجين وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

تسعى العديد من النساء إلى تغير لون شعرهن إلى ألوان جديدة وغير تقليدية، من باب التغيير وكسر الملل، والتمتع بمظهر جذاب، وفيما يلي نستعرض لك طرق لصبغ الشعر باللون الأحمر، بدون استخدام أي نوع من الصبغات التي تدمر الشعر، بسبب احتوائها على نسب عالية من مادة الأمونيا، التي تترك آثار غير محمودة على الشعر. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعي المكونات كوبان من الحناء الحمراء اللون.

3 ملاعق من الكركم المطحون.

ملعقتان من القهوة.

كمية قليلة من الزيت.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير قومي بخلط الحناء مع الماء جيداً في وعاء مناسب الحجم، حتى تتكون عجينة متماسكة.

أضيفي الكركم إلى عجينة الحناء، وامزجيهم بصورة جيدة، إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بإضافة عصير الليمون إلى عجينة الحناء، مع التقليب المستمر، حتى تمتزج المكونات معاً.

امزجي كمية الزيت مع مسحوق القهوة، إلى أن تحصلي على عجينة أخرى.

قومي بإضافة جميع المكونات السابقة معاً في وعاء كبير الحجم، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

انتظري لمدة 4 ساعات حتى تختمر جميع المكونات.

ثم افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك بالبونيه، وانتظري لمدة 4 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

كرري تلك الوصفة عدة مرات، إلى أن تحصلي على درجة الأحمر التي ترغبين بها. طريقة صبغ الشعر بالكركدية للحصول علي اللون الأحمر الناري المكونات كوب من الكركديه المغلي.

3 ملاعق من قشور الرمان المطحون.

كوب من خل التفاح.

10 ملاعق كبيرة من الحناء الحمراء اللون.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

اتركي المكونات لمدة 4 ساعات حتى تختمر كافة المكونات كالطريقة السابقة.

افردي الماسك الناتج على شعرك، ثم غطيه باستخدام قبعة الاستحمام.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنك ترطيب شعرك باستخدام القليل من البلسم على شعرك مع الابتعاد عن الجذور بعدة سنتيمترات، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

قومي بتكرار الوصفة عدة مرات، إلى أن تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. عمر شويل - جدة بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر طبيعي بدون حناء أو اكسجين وتغطية مثالية للشيب - ثقفني

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