اقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل يخلصكم من رائحة العرق يدوم لاكثر من 24 ساعة ويفتح الابطين

مزيل عرق طبيعي في المنزل، مشكلة التعرق وانبعاث بعض الروائح الغير مستحبة من أكثر المشكلات التي تعاني منها السيدات والفتيات ولا سيما في فصل الصيف، خاصةً في مناطق تحت الإبطين، بما يعرضهن للإحراج أمام الآخرين، وتعود مشكلة ظهور رائحة العرق الكريهة إلى تخلص الجسم من السموم الموجودة، من خلال إخراجها من الغدد العرقية، بما يؤدي إلى تراكم البكتريا والجراثيم في تلك المناطق، مع عدم تهويتها، فتظهر رائحة العرق المنفرة، وتلجأ السيدات عامة إلى استخدام مزيلات العرق التي تباع في الأسواق، منها ما هو طبي يباع في الصيدليات، وما هو تجاري يباع في محلات الهايبر ماركت ومحلات بيع أدوات التنظيف،، بينما يتسبب البعض الآخر من تلك المنتجات في تهيج البشرة وتكوين بقع داكنة في منطقة ما تحت الإبطين، لذلك إليك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم في عمل مزيل عرق طبيعي باستخدام مكونات طبيعية كالتالي:

اقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل

يساعد كريم الجليسوليد المستخدم في تفتيح مناكق تحت الإبطين، علاوةً على فعاليته في ترطيب تلك المناطق، والحفاظ عليها من الجفاف والاسمرار، بينما يساعد ماء الورد على إغلاق مسام البشرة وتفتيحها.

المكونات

معلقتان من كريم الجليسوليد.

ملعقة واحدة من الشبة المطحونة.

ملعقة من بودرة الأطفال.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقتان من المسك المطحون.

طريقة التحضير

قومي بمزج جميع المكونات السابقة معاً في علبة مناسبة الحجم، إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بحفظ العلبة في مكان مناسب، إلى أن يتم استخدامها.

وصفة الليمون لعمل مزيل عرق طبيعي

حبة واحدة من الليمون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير